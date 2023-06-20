Производственный опыт получат студенты в лаборатории свердловского Управления автодорог

Со студентами в лаборатории работают опытные наставники. Фото: Алексей Кунилов

Производственную практику в лаборатории контроля качества Управления автодорог Свердловской области организовали для студентов третьего курса автомобильно-дорожного колледжа. Будущие специалисты испытывают состав и прочность асфальта, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" особое внимание уделено качеству дорожных работ. Специалисты лаборатории проверяют состав, физико-механические свойства и расход асфальтобетонной смеси, толщину, сцепление и уплотнение асфальтобетонных слоев, стойкость к колееобразованию и истираемость асфальтобетона.

Как проводятся лабораторные исследования, изучает студент третьего курса автоколледжа Дмитрий Томилов. Ему поручили испытать асфальтобетонную смесь на содержание воздушных пустот и максимальную плотность.

"Сначала нужно взвесить смесь и записать вес. Затем мы заливаем ее водой и помещаем в специальный прибор — вакуумный пикнометр. Там смесь находится под давлением 15 минут. А потом нужно ее снова взвесить, рассчитать максимальную плотность и сверить с нормативами", — объяснил Дмитрий Томилов.

Все студенты, проходящие практику, планируют работать по профессии. Освоить работу на современном оборудовании ученикам помогают опытные и внимательные наставники.

"Практиканты работают отлично, к делу подходят скрупулезно и ответственно. Для ребят это серьезный этап профессионального становления. Чувствую, из них выйдет толк", — отметил начальник лаборатории Антон Втюрин.

При этом со студентами у лаборатории заключен срочный договор, за свой труд они получают зарплату.

"Необходимо, чтобы кадровый потенциал воспитывался и совершенствовался с учетом развития современных технологий и техники. В этом помогает производственная практика. Зачастую она проводится вкупе с подрядными организациями. Главный ее плюс ― студенты приобретают профессиональные навыки и компетенции в условиях реального производства", ― отмечал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Напомним, в свердловских колледжах и техникумах стало больше бюджетных мест для будущих металлургов, машиностроителей и IT-специалистов.