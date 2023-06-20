Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с новым председателем Арбитражного суда Уральского округа Константином Беляевым

Евгений Куйвашев и Константин Беляев обсудили вопросы взаимодействия. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ключевые направления взаимодействия обсудил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с новым председателем Арбитражного суда Уральского округа Константином Беляевым.

Глава региона поздравил председателя с назначением, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Поздравляю вас с назначением. Все хозяйствующие субъекты так или иначе сталкиваются с судебной практикой, с работой арбитражного суда. Вопросы бывают непростые. И здесь очень важно видение, понимание руководителями судов картины развития области. Мы со своей стороны продолжим совместную работу, будем обращаться к вам за экспертным мнением. Уверен, что ваша работа здесь самым положительным образом скажется на социально-экономическом развитии области", — отметил Евгений Куйвашев.

Константин Беляев поблагодарил губернатора и отметил, что в Свердловской области арбитражными судьями рассматривается большое количество разнообразных дел, среди них встречается немало сложных.

"Спасибо вам за доверие. Уральский судебный округ — один из самых крупных. Он на хорошем счету. Свердловская область является ключевым "поставщиком" судебной практики — экономика региона определяет как количество дел, так и качественный их состав. Это сложные дела, и в этом смысле здесь очень мощная школа", — сказал Константин Беляев.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа был создан в 1995 году. В зону его ответственности входят 7 регионов: Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. В административных центрах субъектов РФ созданы арбитражные суды, включая два суда апелляционной инстанции. На территории обслуживания арбитражного суда Уральского округа проживает более 19 миллионов человек. Одной из задач инстанции является проверка вступления в законную силу судебных актов, которые приняты арбитражными судами.