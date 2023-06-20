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20 июня 2023, 19:45

На Среднем Урале с начала сезона увеличилось число пострадавших от клещей

Предупреждающая табличка

Среди пострадавших от укусов клещей больше трех тысяч детей. Фото: Галина Соловьева

Почти 17 тысяч жителей Свердловской области пострадали от клещей с начала сезона. Этот показатель в полтора раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших больше 3 тысяч детей, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона в свердловские больницы направлены 74 человека, которым поставлен предварительный диагноз "клещевой вирусный энцефалит". С диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" госпитализированы 216 пациентов.

Всего в лабораториях региона исследовано 14 тысяч особей клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 1,14% проб, лайм-боррелиоз — в 45,5%, моноцитарный эрлихиоз — в 2,5%, гранулоцитарный анаплазмоз — в 0,9%.

С начала 2023 года в Свердловской области первую прививку от клещевого энцефалита поставили 79 тысяч человек, ревакцинировались 257 тысяч жителей региона.

Напомним, на прошлой неделе количество пострадавших от укусов клещей с начала сезона составляло 15,5 тысячи человек. 

Областная газета Свердловской области

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