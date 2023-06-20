Екатеринбург. Версия 3.0.0

Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина в День города Екатеринбурга. Фото: Полина Зиновьева

Глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ вчера представил в гордуме доклад о результатах работы органов исполнительной власти уральской столицы за минувший год. Мэр особо остановился на мероприятиях плана по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга, предусматривающего большие объемы работ по развитию всей→городской инфраструктуры. Они выполнялись в полном объеме и даже с опережением графика. Сделать это удалось благодаря поддержке губернатора Евгения КУЙВАШЕВА, который держал исполнение плана под личным контролем и принимал самое деятельное участие в его реализации.

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга был утвержден губернатором в 2019 году, его исполнение находится на его личном контроле, напомнил Алексей Орлов депутатам в начале выступления.

Глава Екатеринбурга отметил, что документ в силу объективных обстоятельств корректировался, но все поручения выполняются. Построено восемь школ, отремонтированы десятки дошкольных и учебных заведений. Только в минувшем году завершено строительство трех школ на 2525 мест, комплексный капитальный ремонт зданий двух детсадов на 275 мест и четырех школ на 2415 мест.

Большим подарком городу стали знаковые спортивные объекты: Академия волейбола, Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Теннисная академия. Создается кампус мирового уровня, общежития уже построены. Это будет многофункциональное пространство для самореализации молодых людей и абсолютно новый уровень проживания. Все названные объекты уже в августе примут свои первые международные соревнования. Напомним, 9 июня Евгений Куйвашев представил их министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову вместе с реализуемой в регионе программой поддержки студенчества «Кампус». 1 июня открыт легкоатлетический стадион «Калининец». В рамках проекта «Спорт в каждый двор» модернизирована 31 спортивная площадка.

При активной поддержке Евгения Куйвашева шло развитие и обновление дорожной инфраструктуры уральской столицы. Завершено строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги, выполнена реконструкция Макаровского моста и капитальный ремонт улицы Московской.

Фото: Павел Ворожцов

Обновлен подвижной состав метрополитена и значительная часть подвижного состава наземного общественного транспорта. Закуплены пятьдесят новых троллейбусов с автономным ходом. Это стало возможным после обращения Евгения Куйвашева к Президенту России Владимиру Путину. Новые машины уже сейчас можно увидеть на улицах города. Как ранее писала «ОГ», цвет для них выбрали екатеринбуржцы в ходе опроса, проведенного Алексеем Орловым в своем телеграм-канале.

В городе отремонтированы около 2,5 миллиона квадратных метров автомобильных дорог. В 2022 году запущено движение по первой в стране межмуниципальной трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Сдается трамвайная ветка в Академический. В работе трамвайная ветка в Солнечный.

Также в 2022 году выполнен капитальный ремонт и реконструкция 76 километров тепловых сетей. Расселены аварийные дома, в новые квартиры пере­ехали 297 семей. Завершено благоустройство ряда общественных территорий, в том числе таких значимых для горожан и гостей Екатеринбурга, как Зеленая роща, сквер у Оперного театра, Парк XX Партсъезда и Исторический сквер. Проведен большой объем работ по реставрации объектов культурного наследия.

Основными задачами главы Екатеринбурга и его команды остаются приоритеты, которые определены в Указах Президента о национальных целях и Стратегией развития уральской столицы. В их числе Алексей Орлов назвал дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, ремонт и строительство дорог, обновление городского пассажирского транспорта. Также в числе приоритетов – дальнейшая реализация пилотного проекта «Умный город», повышение качества жилья. Особое внимание, как и ранее, будет уделяться повышению качества уборки территорий и содержания объектов улично-дорожной сети, развитию и обустройству отдаленных территорий города.