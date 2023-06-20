Нужные кадры готовят вместе

Совместная работа по проекту «Профессионалитет» укрепила взаимодействие компании со специальными учебными заведениями, конечная выгода – обоюдная. Фото: Пресс-служба ТМК.

В Свердловской области кластер, созданный при поддержке Трубной металлургической компании (ТМК), объединяет Полевской многопрофильный техникум с Северским трубным заводом и Каменск-Уральский политехнический колледж с Синарским трубным заводом. При этом выпускники этих учебных заведений смогут трудоустроиться и на другие предприятия ТМК, например, Первоуральский новотрубный завод.

Трубная Металлургическая Компания начала предварительную работу по участию в «Профессионалитете» еще до старта проекта. В Полевском и Каменске-Уральском обучение в рамках проекта началось в сентябре 2022 года. Работу координирует Корпоративный университет TMK2U. Сегодня предприятия компании активно участвуют в реализации инициативы вместе со специальными учебными заведениями-партнерами.

– ТМК включилась в реализацию проекта «Профессионалитет» на самых ранних этапах и сейчас расширяет свое участие. Интеграция опыта, потребностей и возможностей бизнеса и образовательных учреждений позволяет трансформировать систему подготовки специалистов, сделать ее максимально предметной и направленной на ожидаемый результат, – отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом, директор Корпоративного университета TMK2U Елена Позолотина.

Поддерживаемый ТМК образовательный проект позволяет студентам осваивать наиболее востребованные на рынке специальности. Полевской многопрофильный техникум принимает студентов по компетенциям «Обработка металлов давлением», «Сварочное производство», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики». А Каменск-Уральский политехнический колледж – по компетенциям «Обработка металла давлением» и «Мехатроника и мобильная робототехника». В 2022 году на эти специальности в учебные заведения поступили 150 человек.

Благодаря совместным инвестициям, выделенным со стороны ТМК, а также из федерального и регионального бюджетов, в Каменск-Уральском колледже и Полевском техникуме было обновлено оборудование и модернизированы мастерские. На предприятиях компании прошли стажировку 95 преподавателей колледжей и техникумов.

– Для студентов обучение в рамках проекта – это возможность погрузиться в специфику профессии, получить знания, необходимые для построения карьеры, и при должном усердии реальную перспективу трудоустройства на одном из ведущих предприятий отрасли. Это наш общий вклад в развитие системы профподготовки и в будущее нашей промышленности, – считает Елена Позолотина.

В число партнеров проекта со стороны ТМК вошли, в частности, Волжский, Северский и Синарский трубные заводы, Таганрогский металлургический завод и Челябинский трубопрокатный завод.