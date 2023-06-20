Работу искать не придется

Престиж рабочих профессий растет год от года. Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

С 2022 года в российских регионах, в том числе в Свердловской области, реализуется федеральный проект «Профессионалитет». С его помощью студенты колледжей в сжатые сроки осваивают самые востребованные профессии и получают гарантированное место работы. Заказчиками рабочих кадров выступают крупнейшие предприятия регионов.

– Интерес к ранней проф-ориентации молодежи проявили такие промышленные «киты», как РУСАЛ, ВСМПО-АВИСМА, CYBERSTEEL, ТМК. Они готовы вкладывать средства в обновление оборудования рабочих мест в школах и колледжах. В разных городах региона они совместно с педагогами ведут профориентационную работу со студентами, – рассказал областной министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

Показательный пример – Североуральск, где местный политехникум вошел в металлургический кластер. Семьдесят пять первокурсников заведения – будущие ремонтники горного оборудования, техники-электромеханики и сварщики – стали участниками федерального проекта «Профессионалитет». При поддержке РУСАЛа для них оборудовали 4 лаборатории. Тридцать студентов уже подписали целевые договоры с РУСАЛом – после получения диплома они придут работать на промплощадку предприятия.

Еще один пример – Краснотурьинск: в городском индустриальном колледже, а также политехникуме открылись современные лаборатории, оснащенные компьютерами с 3D-программами, лабораторными стендами, проекторами и специализированной мебелью.

– Когда попала в политехникум после школы, не ожидала такого уровня. У меня, как и у большинства моих знакомых, появилось ощущение престижа обучения здесь, – рассказала студентка первого курса Дарья Никулина. Девушка учится по целевому направлению РУСАЛа и получает профессию «аппаратчик-гидрометаллург».

Всего в состав кластера РУСАЛа входит четыре колледжа: Каменск-Уральский политехнический колледж, Североуральский политехникум, Краснотурьинский политехникум и Краснотурьинский индустриальный колледж. На условиях софинансирования с федеральным бюджетом компания вложит в реализацию проекта 105 миллионов рублей.

Кластер сформирован исходя из особенностей структуры промышленного производства региона. На территории области расположено около 60 предприятий горно-металлургического профиля, которые подразделяются по группам в соответствии с номенклатурой выпускаемой продукции, что подтверждает высокий уровень потребности в кадрах по широкому спектру квалификаций – от добычи сырья до получения готового продукта в отрасли.

– Настрой Министерства просвещения РФ, министерства образования Свердловской области и РУСАЛа один – развивать учебную базу колледжей. На защите проекта металлургического кластера мы показали, что готовы разрабатывать программы, адаптированные под производство. Как работодатель компания заинтересована в 100% выпускников «Профессионалитета». РУСАЛ предлагает заработную плату выше среднего уровня, объемный социальный пакет, получение высшего образования за счет предприятия. Мы заинтересованы в кадрах, которые готовы не просто хорошо работать, а модернизировать производство, – говорит директор по персоналу Уральского алюминиевого завода компании РУСАЛ Анна Соломеина.