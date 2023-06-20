Команда русского титана

Проект «Профессионалитет» позволяет в кратчайшие сроки освоить востребованную специальность. Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

В 2022 году Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А. А. Евстигнеева (ВСАМК) совместно с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА выиграли конкурс на получение грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Более 200 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, а также бюджета Корпорации были направлены на создание современных мастерских, лабораторий, аудиторий, приобретение оборудования. А совсем скоро состоится открытие нового студенческого общежития.

Как отмечают в Корпорации ВСМПО-АВИСМА, благодаря участию в проекте удалось актуализировать программы обучения, сформировать новые матрицы компетенций, выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы выпускники приходили на работу максимально подготовленными.

Кроме того, «Профессионалитет» дает возможность увеличивать количество бюджетных мест. Если в 2021 году в колледже было 200 бюджетных мест, то в 2023 их стало 325.

– Колледж постоянно развивается. Улучшается материально-техническая база: открываются новые мастерские, лаборатории, закупается современное оборудование. Программа обучения формируется совместно с ВСМПО, таким образом, выпускники обладают компетенциями, востребованными на современном металлургическом предприятии. Также в партнерстве с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА мы реализуем федеральную программу «Профессионалитет», сократив срок обучения на год, без потери качества образования. Корпорация не только обеспечивает нашим студентам оплачиваемую производственную практику, но и поощряет самых успевающих и активных студентов повышенной стипендией, – говорит директор ВСАМК Наталья Ракитина.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА – лидер отечественной титановой отрасли, готова предоставить выпускникам интересную и перспективную работу на современном производстве с мощным соцпакетом и конкурентной заработной платой.

– Работа у станка давно не такая, как представляли раньше. Я проходил практику, а теперь трудоустроен в цехе ВСМПО по выпуску титановых дисков и колец. Работаю на современном токарно-карусельном станке с числовым программным управлением, за достойную зарплату. Наш колледж – это прекрасный старт. Только за последние пару лет здесь открыли новые мастерские и лаборатории, – считает выпускник колледжа, а ныне станочник широкого профиля Георгий Скопцов.

Как рассказали в корпорации ВСМПО-АВИСМА, уже в июле в Верхней Салде откроется новое общежитие для студентов Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа и филиала УрФУ в г. Верхняя Салда. Общежитие рассчитано на 86 мест и укомплектовано мебелью и всей необходимой техникой. Предусмотрены также зоны для занятий и отдыха. Стоит отметить, что в общежитии ребята будут находиться под присмотром опытных наставников-воспитателей.

– Мы, конечно же, заинтересованы, чтобы наш профильный колледж выпускал как можно больше молодых специалистов для нашего производства. Проект «Профессионалитет» позволяет в кратчайшие сроки освоить рабочую специальность, а корпорация гарантирует не просто трудоустройство, но и стабильную заработную плату, которая у нас, кстати, выше, чем в среднем по региону, – отмечает начальник отдела по работе с учебными заведениями корпорации ВСМПО-АВИСМА Елена Польникова.