Новые кластеры «Профессионалитета» появятся на Среднем Урале

Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» станет одной из учебно-производственных баз для новых кластеров. Фото: Павел Ворожцов.

Новые кластеры системы среднего профессионального образования появятся в Свердловской области. Минпросвещения России одобрило заявки региона на федеральное финансирование трех образовательных центров, направленные по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Свыше 200 миллионов рублей пойдет на развитие одного кластера по направлению «Педагогика» и двух – «Туризм и сфера услуг».

Учебно-производственной базой двух новых кластеров в сфере туризма и сферы услуг стали Екатеринбургский торгово-экономический техникум и Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар». Оба учреждения получат по 70 миллионов рублей. В объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Год педагога и наставника поддержку получит и Свердловский областной педагогический колледж, на эти цели выделено 60,5 мил-лиона рублей. Из областного бюджета на развитие новых кластеров СПО планируется направить 44,5 миллиона рублей.

Подписание соглашений о партнерстве в целях создания и развития образовательных кластеров СПО состоялось в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

– Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал предложение выстроить новую систему подготовки кадров для экономики страны в сотрудничестве с конкретными предприятиями. Свердловская область одной из первых начала реализацию проекта «Профессионалитет». И вот мы выходим на новый уровень – наряду с производственными создаются кластеры социальной направленности, ведь сфера услуг и малого бизнеса точно так же, как и промышленная, и металлургическая отрасли, нуждается в опережающей подготовке кадров, – отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Образовательная программа «Профессионалитета» представляет собой практическую подготовку специалистов под запрос конкретного предприятия или организации. Партнерами-работодателями новых кластеров по питанию и услугам станут: управляющая компания «Отели Юста», ООО «Фридей-Франчайзинг», ООО «Хлебный дом», ООО «Комфорт», компания «Торг-Урал-Сервис», а также другие организации и рестораторы. В педагогике в качестве потенциальных работодателей выступят Дворец молодежи, центры детского и юношеского творчества и ряд муниципальных школ и детских садов.