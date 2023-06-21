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Общество
21 июня 2023, 09:58

Тысячи детских жизней удалось спасти благодаря внедрению телемедицинских консультаций на Среднем Урале

  Олеся Касперович
Телемедицинские консультации доступны по ОМС

Видеоконсультации узких специалистов ведущих медицинских центров Среднего Урала оказывают неоценимую помощь пациентам из отдаленных территорий Свердловской области. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Внедрение телемедицинских технологий позволяет консультировать пациентов из самых отдаленных территорий региона. Примечательно, что так у свердловчан появляется уникальная возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь очень редких специалистов. Причем бесплатно.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Свердловской области, перечень специалистов центра "Бонум", консультирующих детей от 0 до 18 лет в режиме видео-конференц-связи, довольно широк. Родители могут получить рекомендации или уточнить диагноз у офтальмолога, невролога, травматолога-ортопеда, челюстно-лицевого хирурга по врожденной челюстно-лицевой патологии или последствиям травм, ожогов, у оториноларинголога, сурдолога или врача по физической и реабилитационной медицине.

"В 2022 году врачи центра "Бонум" провели около 850 телемедицинских консультаций. За 5 месяцев текущего года — почти 400. Как показывает опыт, чаще всего к такой форме общения прибегают в связи с необходимостью консультаций по офтальмологии, неврологии, врожденной челюстно-лицевой патологии. Призываю всех родителей не пренебрегать такой возможностью, ведь, например, успешное лечение детей с ретинопатией недоношенных во многом зависит от своевременного обращения к квалифицированным специалистам. Чем раньше, тем лучше", — пояснила главный врач МКМЦ "Бонум" Елена Дугина.

Если необходимо, то после телемедицинских консультаций врачи приглашают на очную консультацию в амбулаторном порядке, на оперативное лечение или на медицинскую реабилитацию. Добавим, что онлайн-консультации оказываются бесплатно, в рамках действия федеральной программы по обязательному медицинскому страхованию. Для получения направления на видеоприем не нужно ехать в Екатеринбург, его может дать участковый педиатр или лечащий врач.

Отметим, что внедрение передовых технологий в медицине, в том числе телемедицинских консультаций, продолжается в рамках мероприятий, реализуемых в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным до 2027 года. Благодаря этой технологии даже в отдаленных территориях родители маленьких пациентов могут получить консультацию лучших специалистов. За годы реализации телемедицинских консультаций врачам удалось спасти тысячи  жизней маленьких свердловчан. Эксперты отмечают, что в условиях удаленности отдельных территорий и дефицита узкоспециализированных кадров данная форма работы незаменима. Развитие детского здравоохранения в Свердловской области является приоритетом и реализуется благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские власти увеличат расходы бюджета на здравоохранение.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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