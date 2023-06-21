Тысячи детских жизней удалось спасти благодаря внедрению телемедицинских консультаций на Среднем Урале

Видеоконсультации узких специалистов ведущих медицинских центров Среднего Урала оказывают неоценимую помощь пациентам из отдаленных территорий Свердловской области. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Внедрение телемедицинских технологий позволяет консультировать пациентов из самых отдаленных территорий региона. Примечательно, что так у свердловчан появляется уникальная возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь очень редких специалистов. Причем бесплатно.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Свердловской области, перечень специалистов центра "Бонум", консультирующих детей от 0 до 18 лет в режиме видео-конференц-связи, довольно широк. Родители могут получить рекомендации или уточнить диагноз у офтальмолога, невролога, травматолога-ортопеда, челюстно-лицевого хирурга по врожденной челюстно-лицевой патологии или последствиям травм, ожогов, у оториноларинголога, сурдолога или врача по физической и реабилитационной медицине.

"В 2022 году врачи центра "Бонум" провели около 850 телемедицинских консультаций. За 5 месяцев текущего года — почти 400. Как показывает опыт, чаще всего к такой форме общения прибегают в связи с необходимостью консультаций по офтальмологии, неврологии, врожденной челюстно-лицевой патологии. Призываю всех родителей не пренебрегать такой возможностью, ведь, например, успешное лечение детей с ретинопатией недоношенных во многом зависит от своевременного обращения к квалифицированным специалистам. Чем раньше, тем лучше", — пояснила главный врач МКМЦ "Бонум" Елена Дугина.

Если необходимо, то после телемедицинских консультаций врачи приглашают на очную консультацию в амбулаторном порядке, на оперативное лечение или на медицинскую реабилитацию. Добавим, что онлайн-консультации оказываются бесплатно, в рамках действия федеральной программы по обязательному медицинскому страхованию. Для получения направления на видеоприем не нужно ехать в Екатеринбург, его может дать участковый педиатр или лечащий врач.

Отметим, что внедрение передовых технологий в медицине, в том числе телемедицинских консультаций, продолжается в рамках мероприятий, реализуемых в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным до 2027 года. Благодаря этой технологии даже в отдаленных территориях родители маленьких пациентов могут получить консультацию лучших специалистов. За годы реализации телемедицинских консультаций врачам удалось спасти тысячи жизней маленьких свердловчан. Эксперты отмечают, что в условиях удаленности отдельных территорий и дефицита узкоспециализированных кадров данная форма работы незаменима. Развитие детского здравоохранения в Свердловской области является приоритетом и реализуется благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские власти увеличат расходы бюджета на здравоохранение.