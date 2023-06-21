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Общество
21 июня 2023, 10:10

Свердловская область примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Терминал Центра занятости

В Екатеринбурге более 60 работодателей предложат вакансии соискателям, в том числе с обучением на рабочем месте. Фото: Алексей Кунилов

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 23 июня во всех центрах занятости Среднего Урала. Самые крупные площадки развернутся в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске, сообщают организаторы мероприятия.

В Екатеринбурге основная программа ярмарки трудоустройства пройдет с 10:00 до 16:00 в стенах Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, д. 62, +7 912 571-44-80). Более 60 работодателей Екатеринбурга и Свердловской области предложат вакансии соискателям, в том числе с обучением на рабочем месте.

Для посетителей с детьми будет организован профориентационный уголок "В мире профессий". Школьники смогут пройти профориентационное тестирование. Для студентов и выпускников колледжей и вузов подготовили вакансии, для которых не требуется опыт работы.

Училища и колледжи проведут мастер-классы и профессиональные пробы: "Время красоты" (прически и макияж), "Изготовление изделий из кожи", "Флористика". Любителей автомобилей и тех, кто ищет работу в сфере транспорта, заинтересует выставка автопарка Екатеринбургской школы ДОСААФ.

В Первоуральске в кадровом центре "Работа России" (ул. Береговая, д. 48, +7 922 607-43-43) ярмарка пройдет 23 июня с 10:00 до 15:00. Более 10 работодателей представят вакансии для потенциальных работников. На заседании женского клуба эксперты с гостями обсудят тему "Декомпозиция карьерной цели". Также запланированы занятия в детском уголке "Первые шаги в профессию". Желающие смогут поучаствовать в профориентационном мероприятии "Тайм-менеджмент" и семинаре "Как стать самозанятым. Инструкция для применения".

В кадровом центре "Работа России" Каменска-Уральского (ул. Кунавина, д. 1, +7 908 914-01-17) программа ярмарки также пройдет 23 июня с 10:00 до 15:00. Соискатели смогут узнать об имеющихся вакансиях, получить информацию о карьерных возможностях предприятий, узнать о бесплатных краткосрочных курсах, записаться на переобучение, а также устроиться на работу.

Гостей ярмарки ждут:

  • экспресс-тренинги "Резюме", "Способы поиска работы";  
  • индивидуальные консультационные сессии: психодиагностика, профориентационное тестирование;
  • заседание женского клуба "Самозанятость. Начало нового пути";
  • профориентационная площадка;
  • для школьников — профориентационная игра "Профи+Навигатум".

Ранее "Областная газета" писала, что кампания по летнему трудоустройству подростков в Свердловской области набирает обороты.

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Областная газета Свердловской области

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