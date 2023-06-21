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Общество
21 июня 2023, 10:35

Свердловчане могут обратиться в суд через многофункциональные офисы

Специалисты МФЦ

Специалисты МФЦ помогут отсканировать документы, расскажут, как воспользоваться системой "Правосудие". Фото: Полина Зиновьева

Подать иск или заявление в суд жители Свердловской области теперь могут через многофункциональные офисы "Мои документы". Сделать это можно в 22 отделениях, где есть секторы пользовательского сопровождения.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, документы в суд в электронном виде можно направить при помощи государственной информационной системы "Правосудие". Для доступа к ней понадобится логин и пароль к единому порталу Госуслуг. При необходимости специалисты МФЦ отсканируют документы, а также помогут с регистрацией, подтверждением или восстановлением учетной записи, расскажут, как воспользоваться системой "Правосудие".

Теперь люди, у которых нет персонального доступа в интернет, могут воспользоваться системой электронного правосудия. В электронном виде можно подать исковые заявления, заявления о выдаче судебного приказа, ходатайства, жалобы и прочие документы. Также можно отправить документы об уплате госпошлины, о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора, переписку сторон, доверенности, документы в обоснование требований или возражений и другие. Сервис электронного правосудия позволяет отслеживать ход рассмотрения поданного обращения.

Отметим, что перевод государственных услуг в электронный вид, повышение их доступности и скорости оказания является одной из целей национального проекта "Цифровая экономика РФ", инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Адреса офисов МФЦ, оказывающих услугу:

  • с. Косулино, ул. Строителей, 6;
  • г. Екатеринбург, ул. Победы, 14а;
  • г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13;
  • г. Екатеринбург, ул. Героев России, 2;
  • г. Екатеринбург, ул. Академика Сахарова, 45;
  • г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45;
  • Пригородный р-н, пгт Горноуральский, 39;
  • Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Карла Маркса, 2;
  • Пригородный р-н, с. Петрокаменское, ул. Гагарина, 12;
  • г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 34;
  • г. Березовский, ул. Театральная, 6;
  • г. Реж, ул. Пушкина, 46;
  • г. Невьянск, ул. Ленина, 20;
  • г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 39;
  • г. Североуральск, ул. Ленина, 29;
  • г. Волчанск, ул. Пионерская, 19;
  • г. Арамиль, ул. Щорса, 57;
  • г. Заречный, ул. Курчатова, 17;
  • г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 116в;
  • г. Среднеуральск, ул. Уральская, 22;
  • п. Белоярский, ул. Милицейская, 3;
  • г. Серов, ул. Мира, 11.

    Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область продолжит развивать цифровизацию в социальной сфере.

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    Национальные проекты
    В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

    Областная газета Свердловской области

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