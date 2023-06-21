Свердловчане могут обратиться в суд через многофункциональные офисы

Подать иск или заявление в суд жители Свердловской области теперь могут через многофункциональные офисы "Мои документы". Сделать это можно в 22 отделениях, где есть секторы пользовательского сопровождения.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, документы в суд в электронном виде можно направить при помощи государственной информационной системы "Правосудие". Для доступа к ней понадобится логин и пароль к единому порталу Госуслуг. При необходимости специалисты МФЦ отсканируют документы, а также помогут с регистрацией, подтверждением или восстановлением учетной записи, расскажут, как воспользоваться системой "Правосудие".
Теперь люди, у которых нет персонального доступа в интернет, могут воспользоваться системой электронного правосудия. В электронном виде можно подать исковые заявления, заявления о выдаче судебного приказа, ходатайства, жалобы и прочие документы. Также можно отправить документы об уплате госпошлины, о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора, переписку сторон, доверенности, документы в обоснование требований или возражений и другие. Сервис электронного правосудия позволяет отслеживать ход рассмотрения поданного обращения.
Отметим, что перевод государственных услуг в электронный вид, повышение их доступности и скорости оказания является одной из целей национального проекта "Цифровая экономика РФ", инициированного Президентом Владимиром Путиным.
Адреса офисов МФЦ, оказывающих услугу:
- с. Косулино, ул. Строителей, 6;
- г. Екатеринбург, ул. Победы, 14а;
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13;
- г. Екатеринбург, ул. Героев России, 2;
- г. Екатеринбург, ул. Академика Сахарова, 45;
- г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45;
- Пригородный р-н, пгт Горноуральский, 39;
- Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Карла Маркса, 2;
- Пригородный р-н, с. Петрокаменское, ул. Гагарина, 12;
- г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 34;
- г. Березовский, ул. Театральная, 6;
- г. Реж, ул. Пушкина, 46;
- г. Невьянск, ул. Ленина, 20;
- г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 39;
- г. Североуральск, ул. Ленина, 29;
- г. Волчанск, ул. Пионерская, 19;
- г. Арамиль, ул. Щорса, 57;
- г. Заречный, ул. Курчатова, 17;
- г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 116в;
- г. Среднеуральск, ул. Уральская, 22;
- п. Белоярский, ул. Милицейская, 3;
- г. Серов, ул. Мира, 11.
Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область продолжит развивать цифровизацию в социальной сфере.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».