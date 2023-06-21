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Общество
21 июня 2023, 10:44

Бизнесмены до 25 лет и социальные предприятия Свердловской области смогут получить гранты на сумму 38 миллионов рублей

  Олеся Касперович
Гранты составят от 100 тысяч до 500 тысяч рублей

Государственная поддержка помогает молодым предпринимателям и социальному бизнесу развивать свои проекты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Господдержка социальным предприятиям и молодым бизнесменам Свердловской области в этом году увеличилась до 38 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона. В прошлом году эта сумма составляла 33,5 миллиона рублей. Конкурс на распределение господдержки будет объявлен в июле. Он действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

"В соответствии с порядком, установленным губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в 2022 году гранты на развитие социального бизнеса получили 70 предпринимателей и молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет. Всего из областного и федерального бюджетов им было направлено 33,5 миллиона рублей. В текущем году сумма поддержки будет увеличена до 38 миллионов рублей. Величина гранта останется прежней и составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей", — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По оценке экспертов регионального министерства инвестиций и развития, государственная поддержка помогла свердловским предпринимателям развить свои предприятия, обслуживать большее количество человек, оказывать более качественные услуги.

К примеру, центр ухода и развития "Две ладошки" в Екатеринбурге благодаря финансовой поддержке государства запустил новые услуги для маленьких клиентов: открылась студия по вокалу и робототехнике, стартовали развивающие занятия для детей раннего возраста. А в коррекционном центре "Бонифаций" помогают детям с задержкой развития речи, расстройством аутичного спектра, синдромом дефицита внимания и другими проблемами. Выделенные деньги позволили центру отремонтировать помещения и сохранить объем помощи детям.

Информация о предоставлении грантов размещена на сайте мининвеста Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что социальные предприниматели из Екатеринбурга представили коллекцию инклюзивной одежды на Неделе моды в Москве.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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