Бизнесмены до 25 лет и социальные предприятия Свердловской области смогут получить гранты на сумму 38 миллионов рублей

Государственная поддержка помогает молодым предпринимателям и социальному бизнесу развивать свои проекты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Господдержка социальным предприятиям и молодым бизнесменам Свердловской области в этом году увеличилась до 38 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона. В прошлом году эта сумма составляла 33,5 миллиона рублей. Конкурс на распределение господдержки будет объявлен в июле. Он действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

"В соответствии с порядком, установленным губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в 2022 году гранты на развитие социального бизнеса получили 70 предпринимателей и молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет. Всего из областного и федерального бюджетов им было направлено 33,5 миллиона рублей. В текущем году сумма поддержки будет увеличена до 38 миллионов рублей. Величина гранта останется прежней и составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей", — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По оценке экспертов регионального министерства инвестиций и развития, государственная поддержка помогла свердловским предпринимателям развить свои предприятия, обслуживать большее количество человек, оказывать более качественные услуги.

К примеру, центр ухода и развития "Две ладошки" в Екатеринбурге благодаря финансовой поддержке государства запустил новые услуги для маленьких клиентов: открылась студия по вокалу и робототехнике, стартовали развивающие занятия для детей раннего возраста. А в коррекционном центре "Бонифаций" помогают детям с задержкой развития речи, расстройством аутичного спектра, синдромом дефицита внимания и другими проблемами. Выделенные деньги позволили центру отремонтировать помещения и сохранить объем помощи детям.

Информация о предоставлении грантов размещена на сайте мининвеста Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что социальные предприниматели из Екатеринбурга представили коллекцию инклюзивной одежды на Неделе моды в Москве.