На Среднем Урале все природные пожары локализованы

В Сосьвинском, Богдановичском и Гаринском районах остаются непотушенными несколько очагов. Фото: Павел Ворожцов

По данным на конец дня 20 июня, все действующие в Свердловской области лесные пожары локализованы. Ликвидированы возгорания в Туринском и Ивдельском районах.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в Сосьвинском, Богдановичском и Гаринском районах остаются непотушенными несколько очагов. Борьбу с огнем ведут почти 250 человек.

Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология". Напомним, по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на всей территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные строительные и производственные работы. Нельзя запускать фейерверки, организовывать фаер-шоу, разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

Вводится ограничение на посещение лесов. Исключение сделано лишь для граждан и сотрудников предприятий, деятельность которых связана с работой в лесах. Нарушения влекут административную и уголовную ответственность.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

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