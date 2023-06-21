В России хотят помогать молодежи накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Новая программа позволит молодым россиянам в достаточно короткий срок накопить первоначальный взнос на ипотеку. Фото: Галина Соловьева

В России планируют запустить программу, которая будет помогать молодым людям до 35 лет накопить первоначальный взнос по ипотеке. Для этого рассматривается вопрос компенсации половины платы за арендное жилье.

Министерство строительства РФ совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью разрабатывает сейчас программу, которую готово будет анонсировать в ближайшие пару месяцев. Сроки старта программы пока не называются. Потенциально она сможет охватить 310 тысяч человек ежегодно.

"По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос", — рассказал "Известиям" замглавы Министерства строительства РФ Никита Стасишин.

В ведомстве считают, что целевая аудитория — это люди 23–27 лет, те, кто окончил институт, начал работать, хочет создавать семью.

"Это важная программа, которая действительно может оказать положительное влияние и на демографическую ситуацию, которая сейчас совсем не простая, и на повышение уровня жизни именно молодых специалистов", — отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Согласно механизму программы, она позволит молодым людям не только накопить средства в течение достаточно короткого периода (от 1,5 лет) на собственное жилье, но и подготовит молодых граждан к исполнению обязательств по будущему кредиту, научит их соблюдать платежную дисциплину.

Кроме того, эксперты уверены, что мера будет особенно актуальна в удаленных регионах, чтобы помочь решить проблему оттока населения, особенно молодых специалистов.

Ранее "Областная газета" писала, что почти две тысячи уральских семей переехали в новое жилье с помощью сельской ипотеки.