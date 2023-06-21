Строительство домов в Сосьве ведется под цифровым контролем регионального минстроя

Система позволяет ускорить процесс возведения зданий и подключения к сетям. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве строительство домов, которые возводят по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, для погорельцев ведется под цифровым контролем регионального министерства строительства и развития инфраструктуры.

Система позволяет ускорить процесс строительства зданий и подключения к сетям благодаря точной координации работ разных служб и Оператора электронного правительства. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее Урало-Сибирская геоинформационная компания (УСГИК) создала цифровой двойник территории Сосьвы в виде единой 3D-стереомодели. В объемном виде отображаются рельеф, здания, деревья и другие объекты. Это позволило без выезда на территорию оперативно оценить текущую ситуацию, определить координаты, площади и высоты объектов местности. Региональный минстрой инициировал создание облачного хранилища, где находится вся оперативная информация по проекту. Специалисты Управления капитального строительства Свердловской области ежедневно вносят актуальные данные. По каждому объекту собраны технические характеристики, информация о земельном участке, этапе строительства, а также проектная документация. Благодаря этому все участники процесса понимают объемы работы и избегают пересечений.

По информации первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, в облаке дублируются данные сервиса УСГИК Георесурс, это позволяет оперативно следить за объектами. В нем есть ортофотоплан территорий, созданный на основе стереомодели. Отображаются данные Росреестра, правила землепользования и застройки, границы участков, посадка домов в хронологическом порядке, данные МРСК по сетям ЛЭП.

"Здесь наглядно видны все изменения и подвижки. Например, ЛСР берет данные о размещении ЛЭП и использует их при проектировании домов. Или наоборот, сетевики используют данные о посадке домов, чтобы знать, к какому объекту и в какую точку подвести сети", — утонил Григорий Сурганов.

Работа ведется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Евгением Куйвашевым на промышленной выставке "ИННОПРОМ-2022" с Урало-Сибирской геоинформационной компанией. Оно направлено на развитие системы пространственных данных. Кроме того, министерство цифрового развития и связи Свердловской области в июне заключило с компанией ряд дополнительных соглашений, которые позволят передать наработки по Сосьве в региональный фонд пространственных данных и региональную геоинформационную систему.

Напомним, на севере Свердловской области строители с опережением графика возводят дома для погорельцев. В Сосьве смонтированы плиты перекрытия первого этажа, наружные стены и внутренние перегородки второго этажа для трехэтажного дома. Идет сборка коробок индивидуальных домов. В Таежном строители приступили к сборке первых домокомплектов, всего планируется возвести 26 домов.

Строительство новых домов в поселке способствует достижению целей национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом Владимиром Путиным, по наращиванию объемов жилищного строительства.

Ранее "Областная газета" писала, что в Таежном началась сборка первых домокомплектов для погорельцев.

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