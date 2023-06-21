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Общество
21 июня 2023, 12:35

Уральский майонез впервые появился на прилавках Китая и Туркменистана

  Олеся Касперович
Увеличились объемы экспорта уральского майонеза

Уральский майонез полюбили жители Казахстана и Азербайджана, а также его впервые стали заказывать в Китай и Туркменистан. Фото: Алексей Кунилов

Более 4,5 тысяч тонн майонеза экспортировано из Свердловской области с начала этого года. Самыми большими любителями этой продукции оказались жители Казахстана. А впервые стали закупать у нашего региона знаменитый соус Китай и Туркменистан.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, свердловские производители майонеза за первые 5 месяцев этого года отправили на экспорт на четверть больше продукции, чем за аналогичный период 2022 года. А стоимость вывозимой продукции увеличилась на 40%.

Как оказалось, большие любители майонеза живут в Казахстане. На долю жителей этой страны приходится более половины экспорта. За год более чем в 2 раза увеличилось количество любителей уральского майонеза среди азербайджанцев. Также масло-жировой продукт поставляется в Армению, Беларусь, Израиль, Киргизию, Монголию, Таджикистан.

"С этого года уральский майонез впервые экспортируется в Китай и Туркменистан. Суммарно им уже отправлено порядка 25 тонн. При этом Германия, Молдова, США и Узбекистан приостановили закупку этого знаменитого на весь мир соуса", — прокомментировал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Ранее "Областная газета" писала, что Центр поддержки экспорта помог уральским предпринимателям найти иностранных партнеров в 14 странах мира.

Областная газета Свердловской области

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