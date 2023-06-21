Свердловчане могут лично обратиться к начальнику третьего отдела управления Генеральной прокуратуры России Дмитрию Суханову

Личный прием граждан в прокуратуре Свердловской области проведет начальник третьего отдела управления Генеральной прокуратуры РФ Дмитрий Суханов. Фото: Галина Соловьева

22 июня начальник третьего отдела управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации Дмитрий Суханов проведет личный прием граждан. К нему можно будет обратиться по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, прием будет проходить с 14:00 в здании прокуратуры в Екатеринбурге (ул. Московская, 21). Для приема необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 (343) 233-58-10.

С собой на встречу нужно принести документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение.

Ранее прокуратура Свердловской области проводила горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарствами.