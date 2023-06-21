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21 июня 2023, 14:04

В День памяти и скорби свердловчане присоединятся ко Всероссийской акции "Минута молчания"

  Олеся Касперович
22 июня День памяти и скорби в России

21 и 22 июня в Свердловской области пройдут памятные мероприятия. Фото: Александр Зайцев

22 июня, в День памяти о начале Великой Отечественной войны, Свердловская область станет участником Всероссийской акции "Минута молчания". В 14:15 по местному времени зазвучит электросирена системы централизованного оповещения.

По данным департамента информационной политики региона, на минуту остановится общественный транспорт и прекратится работа касс в торговых центрах. И в целом в обозначенное время будет приостановлена работа тех организаций и предприятий, где это позволяет сделать технологический цикл. На "Областном телевидении" и "Четвертом канале" прервется обычное вещание — будут транслировать кадры исторической хроники.

Кроме того, в регионе пройдут и другие мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Так, вечером 21 июня в городах Свердловской области пройдет акция "Свеча памяти": участники с траурными лампадками выстроятся в форме слова "ПОМНИМ".

Перед проходной завода Уралхиммаш 21 июня в 21:00 состоится акция "Огненные картины войны", в ходе которой активисты выложат изображение легендарного 120-мм полкового миномета ПМ-38, который массово выпускали на предприятии.

На Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге 22 июня состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов к Вечному огню. Центральными событиями дня станут Всероссийский форум городов трудовой доблести "Рубежи Победы" и открытие стелы "Город трудовой доблести".

Ранее "Областная газета" писала, что одновременно на территории всей страны будет объявлена минута молчания.

Областная газета Свердловской области

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