Для усиления борьбы с природными пожарами Владимир Путин поручил создать подразделение Авиалесоохраны в Свердловской области

Владимир Путин поручил до 1 сентября решить вопрос о размещении в области подразделения Авиалесоохраны, чтобы усилить борьбу с пожарами. Фото: Борис Ярков

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, которое состоялось 17 мая 2023 года. Среди них — вопрос о создании в Свердловской области подразделения федерального учреждения "Авиалесоохрана".

"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" для усиления охраны лесов от пожаров на территории Уральского федерального округа", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Доклад по данному вопросу поручено представить главе государства до 1 сентября. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, Владимир Путин поручил до 1 июля выделить Свердловской области финансовую помощь для поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров в этом году. Это будет единовременная поддержка в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости. Также единовременные пособия получат граждане, здоровью которых причинен вред в результате пожара, и члены семей погибших (умерших) в результате пожаров.

Напомним, Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили Президенту России о ситуации в Сосьве.