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Общество
21 июня 2023, 17:07

Евгений Куйвашев и Сергей Замородских обсудили вопросы взаимодействия в ходе рабочей встречи

Евгений Куйвашев и Сергей Замородских

Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с Сергеем Замородских. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с руководителем Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов Сергеем Замородских, где обсудили вопросы взаимодействия региона и ведомства.

Одна из тем встречи была посвящена созданию в Свердловской области специализированного отделения судебных приставов, сообщает департамент информационной политики региона. 

Отметим, Главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП было создано в 2022 году. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Основным направлением работы ведомства является взыскание крупных задолженностей, таможенных и налоговых платежей, а также возмещение ущерба, который возник в результате коррупционных преступлений.

Областная газета Свердловской области

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