В топ-1000 инициатив для форума "Сильные идеи для нового времени" вошли проекты свердловчан

Идеи и проекты оценивали около 2000 человек. Фото: сайт форума "Сильные идеи для нового времени"

Проекты жителей Среднего Урала вошли в топ-1000 наиболее перспективных инициатив для форума "Сильные идеи для нового времени", который организуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. По данным министерства инвестиций и развития региона, всего на конкурс поступили 24 тысячи идей, из них 295 — от свердловчан.

Идеи и проекты оценивали действующие члены региональных экспертных групп АСИ, эксперты из профессиональных и отраслевых сообществ, а также представители организаций-партнеров — всего около 2000 человек. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Свердловчане предложили несколько наиболее перспективных проектов. Среди них:

развитие у школьников и студентов навыков работы с генеративным искусственным интеллектом,

создание автоматизированной системы распознания русского жестового языка,

трехуровневый стандарт оказания помощи пожилым гражданам,

проектирование сейсмобезопасных домов.

Теперь экспертный совет АСИ определит топ-100 наиболее перспективных инициатив. Финалом форума "Сильные идеи для нового времени" станет двухдневное очное мероприятие, которое пройдет в Москве 28–29 июня 2023 года. Там будут представлены 100 лучших идей и проектов. Часть из них презентуют Президенту России Владимиру Путину.

Ранее "Областная газета" писала, что в этом году впервые принято решение оказать финансовую поддержку участникам форума. По 5 миллионов рублей получат 10 финалистов, следующие топ-50 — по 1 миллиону рублей.