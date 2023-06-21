Уральская агропромышленная группа приобрела квартиры для сотрудников Рефтинской птицефабрики

В Уральской агропромышленной группе отмечают, реализовать задачи по улучшению финансовых показателей "Рефтинской" невозможно без талантливых, преданных и грамотных специалистов. Фото: Павел Ворожцов

Программу по поощрению талантливых сотрудников птицефабрики "Рефтинская" и улучшению жилищных условий запускает Уральская агропромышленная группа. Для работников фабрики в поселке Рефтинском уже приобретены однокомнатные квартиры.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз подчеркивал, что темпы развития сельхозотрасли напрямую зависят от кадров. Глава региона поставил задачу по привлечению высококлассных специалистов в сельскую местность, а также повышению престижа аграрных профессий, сообщает департамент информационной политики региона.

"Реализовать все наши амбициозные задачи по улучшению финансовых показателей "Рефтинской" невозможно без талантливых, преданных и грамотных специалистов. Поэтому мы приняли решение, что будем поддерживать тех, кто обладает знаниями в очень узкой профессиональной сфере, трудится на нашем предприятии уже много лет или наоборот — решил начать свой карьерный путь вместе с "Рефтинской", — рассказала управляющий директор Уральской агропромышленной группы Ирина Макарова.

Ключи уже вручили начальнику бройлерного цеха № 2 Марине Ряковой. На птицефабрике она работает 20 лет. Сотрудница прошла трудовой путь от птицевода до руководителя цеха.

"Птицефабрика — мой второй дом. Я очень люблю сферу сельского хозяйства и точно бы не поменяла свою работу на другую. Огромная благодарность инвесторам и руководителям, что так оценили мой труд", — отметила Марина Рякова.

Сотрудники "Рефтинской" получают квартиры по договору найма, оформить их в собственность они смогут через пять лет. На предприятии готовы помочь сделать ремонт в квартирах. Как пояснили в Уральской агропромышленной группе, поощрять работников с помощью квартир на фабрике планируют ежегодно.

Управлением "Рефтинской" менеджеры Уральской агропромышленной группы занимаются с 2021 года. Впервые за 5 лет птицефабрика закончила 2022 год с чистой прибылью в размере более 50 миллионов рублей.

В Свердловской области для привлечения в сельскую местность квалифицированных специалистов существуют меры поддержки. В июне губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, которое позволяет сельхозпроизводителям компенсировать часть затрат на возведение или покупку жилья для сотрудников агропредприятия.

Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется субсидия 50% от стоимости недвижимости (не более 2 миллионов рублей за объект). Выплата производится на основе отбора заявок агропредприятий. В 2023 году из бюджета Свердловской области на эти цели выделяется 15 миллионов рублей.

С 2017 года на Среднем Урале выплачиваются "подъемные" средства молодым аграриям. Речь идет о тех, кто после обучения решил работать в сельской местности. Размер субсидии для специалистов с высшим образованием составляет 200 тысяч рублей, для выпускников колледжей и техникумов — 150 тысяч рублей. За последние 6 лет данной мерой поддержки воспользовались 65 человек.

Напомним, на Среднем Урале учеников первых в России агроклассов научат ухаживать за цыплятами.