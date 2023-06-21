Средний Урал прокачает искусственный интеллект

Дизайн-сессия прошла на площадке технологического хаба Сбера для IT-специалистов, в запуске работы которого губернатор Евгений Куйвашев принимал участие в декабре 2022 года. Фото: Полина Зиновьева

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ принял участие в дизайн-сессии по цифровой трансформации региона, которая прошла на площадке технохаба Сбера. Представители областных министерств и ведомств, а также вузов и экспертного сообщества обсудили внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в основные отрасли экономики и социальной сферы. По итогам встречи Евгений Куйвашев поручил проработать лучшие инициативы. Их начнут воплощать в жизнь уже в текущем году.

Сервисы и услуги на основе ИИ прочно входят в жизнь свердловчан. К примеру, о соцвыплатах в регионе уральцы могут узнать у цифрового консультанта. В городской клинической больнице №40 установлен робот-анализатор, который помогает подбирать донорскую кровь пациентам. На дорогах работают умные видеокамеры, анализирующие транспортные потоки. Но это лишь первые шаги. Потенциал региона гораздо шире, отметил Евгений Куйвашев.

– Ни для кого не секрет, что коммуникации, передача информации, а тем более применение искусственного интеллекта – одно из важнейших направлений развития. Тот, кто будет обладать этим инструментом, займет лидирующие позиции в бизнесе, госуправлении, финансах. Сегодняшняя дизайн-сессия даст возможность сгенерировать новые идеи и воплотить их в жизнь, – сказал Евгений Куйвашев.

Мозговой штурм проходил в пяти проектных командах. В их состав вошли представители областных министерств и ведомств, вузов, а также сотрудники администрации Екатеринбурга и эксперты лаборатории искусственного интеллекта ПАО «Сбербанк». Команды рассматривали возможности применения инновационных технологий в государственном управлении, транспортной сети, здравоохранении, образовании и природопользовании. По итогам были разработаны конкретные предложения, которые представили главе региона.

Заместитель министра здравоохранения области Андрей Шастин рассказал о том, как машинный анализ данных (уровня сахара в крови, снимков УЗИ и КТ) позволит повысить качество диагностики и доступность медицинской помощи. По поручению Евгения Куйвашева в региональном Минздраве начнут реализацию этого проекта уже в нынешнем году. Также в медучреждениях планируют внедрить чат-боты и голосовые помощники, которые снизят нагрузку на врачей. Они будут напоминать пациентам, к какому специалисту и на какое время они записаны на приём, помогут сделать дубликат утерянного рецепта.

В сфере образования инновационные технологии могут стать инструментом прогнозирования и анализа потребности в рабочих кадрах. В регионе стартует масштабная реформа системы среднего профессионального образования, по итогам которой колледжи и техникумы перейдут в ведение профильных министерств. Искусственный интеллект будет собирать информацию по сферам, где дефицит кадров особенно высок. Кроме того, искусственный интеллект может лечь в основу платформы для персонализированного образования школьников, экосистемы для поддержки и развития талантов ребят и других сервисов, сказала замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков (второй слева) с коллегами обсуждали перспективы использования искусственного интеллекта в сфере экологии Фото: Полина Зиновьева

Областной министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов предложил использовать современные технологии в борьбе с незаконными вырубками леса (в том числе, благодаря применению генетических паспортов деревьев и «умных» камер) и нелегальным вывозом мусора. Также с их помощью будут прогнозировать лесные пожары.

В транспортной сфере искусственный интеллект поможет упорядочить маршруты и сделать передвижение пассажиров более комфортным.

– Мы сможем получать максимально полную информацию о количестве людей, которые в определённые часы ждут автобус, о точном времени его прибытия, о востребованности того или иного маршрута. А значит, гибче выстраивать работу сети городского транспорта и взаимодействовать с перевозчиками. Получать деньги они будут за качество предоставленной услуги, а не просто исходя из общего количества перевезённых пассажиров, – сказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

По итогам дизайн-сессии Евгений Куйвашев дал поручения подробно проработать озвученные инициативы. Такие дизайн-сессии станут ежегодными. Напомним, вопрос цифровизации и развития ИИ стоит на особом контроле у Президента России Владимира Путина. К 2030 году искусственный интеллект войдёт во все сферы экономики регионов.