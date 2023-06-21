Учение во спасение

Выполняя роль условно пострадавшего, студент медколледжа вживую видит взаимодействие аварийно-спасательных и медицинских служб. Фото: Павел Ворожцов

Состязания по профессиональному мастерству среди фельдшерских бригад скорой помощи завершились вчера в Екатеринбурге. Организатором тактико-специальных учений с соревновательной составляющей стал Территориальный центр медицины катастроф области. По легенде учений, проводились эвакуация и оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим после чрезвычайной ситуации. Медики считают, участие в таких мероприятиях помогает в реальной работе.

На первом этапе учений участие приняли 50 медицинских подразделений из разных муниципалитетов региона. А на завершающий этап, который прошел на базе Свердловского областного медицинского колледжа (СОКМ), собрались 12 лучших команд.

По легенде, в условном спортивном центре во время массового мероприятия произошла чрезвычайная ситуация. Фельдшерские бригады тренировались в оказании скорой медицинской и первой психологической помощи пострадавшим, демонстрировали навыки оказания первой помощи и так далее.

– Алгоритм медицинской сор­тировки пострадавших, тактика оказания медпомощи при различных видах травм, нюансы проведения реанимации при жизнеугрожающих состояниях должны «отскакивать от зубов», – отметила заместитель главного врача ТЦМК Людмила Рогожина.

Практикующие врачи считают, что участие в подобных мероприятиях помогает в работе. Капитан команды отделения скорой помощи Североуральска, фельдшер Елена Каурова считает, что такие тренировки позволяют усовершенствовать практические навыки.

– Ситуация, предложенная в этом году, непростая. Пострадавших больше, чем фельдшеров, плюс ещё некоторые находятся в психологическом неуравновешенном состоянии и мешают оказывать помощь другим. Работа командная: у нас и водитель задействован как медбрат, – поделилась Елена Каурова.

Призовые места в соревнованиях распределились следующим образом: 1 место – у команды фельдшеров из Нижнего Тагила, 2 и 3 места – за североуральскими и первоуральскими медиками соответственно.