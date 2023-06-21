«Бессмертный цех» увековечен

Стела «Город трудовой доблести» – знак благодарности потомков за вклад тружеников Свердловска в Победу нашего народав Великой Отечественной войне. Фото: Борис Ярков

Сегодня в уральской столице на пересечении улиц Николая Никонова и Царской глава города Алексей ОРЛОВ торжественно открыл новый памятный объект – стелу «Город трудовой доблести». Событие приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Участие в церемонии приняли представители из пятидесяти с лишним российских городов с таким же почетным званием.

Стела изготовлена из мартеновской стали. Ее высота – 42 метра, на сегодняшний день она самая высокая в России.

– Такая высота была спроектирована не случайно. В 1942 году завершилась эвакуация промышленных предприятий страны к нам, на Урал. Здесь они начали ударными темпами поставлять нужную для фронта продукцию. Стела и символизирует вклад Свердловска, ныне Екатеринбурга, в эту работу и победу в Великой Отечественной войне, – пояснил Алексей Орлов.

О звании Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Рассмотрением заявок занимается федеральный оргкомитет «Победа», итоговое же решение принимает Президент РФ. В городе, признанном «Городом трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении звания. Сегодня в Свердловской области только три города удостоены почетного звания «Город трудовой доблести» – Екатеринбург и Нижний Тагил (в 2020 году), и Каменск-Уральский (в 2021-м).

По обеим сторонам от стелы – пятиметровые пилоны, облицованные кортеновской сталью. Рядом установлены мультимедийные экраны, на которых будут транслироваться портреты и истории уральцев-тружеников, пейзажи Екатеринбурга в динамике его развития, факты из жизни свердловчан, внесших значительный вклад в промышленность, науку и культуру. Все конструкции подсвечиваются в темное время суток.

– Проектируя стелу, мы сразу предусматривали, что в ней будет образовательная составляющая. Это не просто монументальное искусство. Стела рассказывает, что такое подвиг, что такое тыл. Сотрудники музея истории Екатеринбурга разработали контент, который можно назвать научным. Было переработано более 500 материалов – и видео, и текстовых, и архивных, – рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Юбилейный форум Сегодня же в Екатеринбурге стартовал III Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы». В нем участвуют более тысячи человек из более чем пятидесяти российских городов. Открытие стелы – только часть большой программы. Участники форума посетят Уралмашзавод, детский технопарк «Кванториум» Свердловской железной дороги, музей «Эрмитаж-Урал», а также музейный комплекс военной и гражданской техники УГМК в Верхней Пышме.

Вокруг стелы благоустроен сквер, доступный для жителей всех возрастов. Это не только еще одно комфортное место для отдыха, но и точка проведения патриотических мероприятий, встреч с ветеранами, культурного досуга.

– Уверен, этот уютный и красивый сквер в ближайшее время станет одним из самых посещаемых в Екатеринбурге, – отметил Алексей Орлов.