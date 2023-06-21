В Нижнем Тагиле стела «Город трудовой доблести» была открыта к 300-летию города в 2022 году

Памятный объект в виде гранитного треугольника высотой 17 метров установили на площади около железнодорожного вокзала. Саму площадь предварительно реконструировали. Открытие стелы состоялось 12 августа 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила.
На стеле размещен текст указа Президента о присвоении городу почетного звания и герб города. Основание стелы и ее боковые пилоны украшены фотографиями тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. В темное время суток объект подсвечивается.
– Расположение памятного знака недалеко от вокзала позволит увидеть его как можно большему числу гостей. Каждый, кто сюда приезжает, понимает, что это город трудовой доблести с большой историей, – отметил на церемонии открытия губернатор Евгений Куйвашев.