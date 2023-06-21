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Общество
21 июня 2023, 22:54

Каменск-Уральский готовится установить стелу «Город трудовой доблести»

  Пресс-служба администрации Каменска-Уральского
Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

На минувшей неделе на центральной площади города рядом с мэрией строители начали демонтировать бетонные плиты, гранитную облицовку парапетов и фонтан «Одуванчик». На этом месте за три месяца они должны установить 26-метровую стелу. 

По обеим сторонам стелы появятся информационные пилоны: на одном будет список предприятий, эвакуированных в город во время Великой Отечественной войны, на другом – фотографии военного времени и текст приказа, разрешавшего подросткам-заводчанам после работы учиться в школах.

Пилоны выполнят из алюминия – в тяжелые военные годы именно Каменск-Уральский был единственным производителем этого металла, из которого делали самолеты и двигатели для танков Т-34. Рядом с пилонами появятся два «сухих» фонтана. Территорию вокруг стелы благоустроят.

Областная газета Свердловской области
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