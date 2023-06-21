Мал бизнесмен, да дорог

Молодым бизнесменам меры господдержки дают возможность активно развиваться. Фото: све.рф

Господдержка социальным предприятиям и молодым бизнесменам Свердловской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в этом году увеличилась до 38 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона. В прошлом году эта сумма составляла 33,5 миллиона рублей. Конкурс на распределение господдержки будет объявлен в июле.

В настоящее время регио­нальный Мининвест изучает результаты работы компаний-грантополучателей прошлого года. По оценке экспертов, государственная поддержка помогла предпринимателям оказывать более качественные услуги и обслуживать большее количество человек.

– Для вовлечения в социальные сферы бизнеса, а также стимулирования молодых предпринимателей в Свердловской области действуют различные механизмы поддержки, в том числе финансовые. Так, в соответствии с порядком, установленным губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в 2022 году гранты на развитие социального бизнеса получили 70 предпринимателей и молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет. Всего из областного и федерального бюджетов им было направлено 33,5 миллиона рублей. В текущем году сумма поддержки будет увеличена до 38 миллионов рублей. Величина гранта останется прежней и составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, – отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Предприниматель из Сысерти Дарья Казакова на средства гранта купила оборудование для кофейни «Море кофе».

– Сократились затраты на аренду оборудования, увеличилась скорость обслуживания клиентов. Это позволило нам активно развиваться, увеличился поток гостей. Преимущественно это жители Сысерти, много и туристов, которые приезжают знакомиться с городом, – говорит Дарья Казакова.

Благодаря финансовой государственной поддержке центр ухода и развития «Две ладошки» из Екатеринбурга запустил новые услуги для маленьких клиентов, открыв студии по вокалу и робототехнике, а также запустив развивающие занятия для детей раннего возраста.

В коррекционном центре «Бонифаций», специалисты которого занимаются детьми с задержкой развития речи, расстройством аутичного спектра, синдромом дефицита внимания, на выделенные деньги отремонтировали помещения для занятий.

Вся информация о предоставлении грантов размещена на сайте Мининвеста Свердловской области