Студентам – награды в квадрате

Квадратная форма медалей – это отсыл к оригинальной форме монет, которые чеканили в Екатеринбурге в XVIII веке. Фото: Павел Ворожцов

Организаторы Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, дали большую пресс-конференцию для свердловских и федеральных СМИ. Журналистам, в частности, были показаны дизайн медалей и форма волонтеров.

Для региональных изданий подобные пресс-конференции – процедура обыденная, а вот гости из Москвы впервые получили возможность пообщаться с организаторами, а позже – осмотреть объекты Фестиваля. В Екатеринбург приехали представители как специализированных, так и общественно-политических изданий – таких, как газета «Известия», телеканал «Матч!», сайты Championat.com, Sport24 и другие.

Руководитель дирекции Фестиваля Александр Чернов заявил:

– Огромное удовольствие – заниматься непростым проектом в непростых условиях. Это дает море адреналина. Задача – собрать к трехсотлетию Екатеринбурга студентов с десятков стран и привезти их в Россию, дать им насладиться атмосферой и культурой города. У нас есть возможность провести удивительный по эмоциям Фестиваль на замечательных объектах. Мы имеем заявки от 30 с лишним стран, 1500 спорт­сменов приедут к нам со всех континентов.

Среди стран-участниц, уже приславших свои заявки, значатся Азербайджан, Афганистан, Армения, Бразилия, Ирак, Китай, Монголия, Пакистан, Турция, Шри­-Ланка...

Первые, кого увидят спортсмены после приземления в аэропорту «Кольцово», – это волонтеры. А чтобы их было видно издалека, добровольцам сшили яркую униформу. – Это, во-первых, спортивный костюм. Он легкий, в нем не будет жарко, – рассказала заместитель руководителя департамента Фестиваля по работе с волонтерами Виктория Роменская. – Также форма включает футболку. Кроме того, у каждого волонтера будет сумка, которую можно надеть на пояс или через плечо. Она вместительная, волонтер может взять на смену и бутылку воды, и телефон – все, что ему нужно. Для организации и проведения Фестиваля планируется привлечь около 3500 волонтеров. Их набор и обучение уже идут полным ходом. Желающие присоединиться к команде добровольных помощников могут сделать это на сайте ekat2023.com в разделе «Волонтеры».

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт добавил, что построенные под соревнования студентов объекты после окончания Фестиваля пустовать не будут.

– Они просто «обречены» в дальнейшем на прием крупных спортивных мероприятий. Свердловская область готова проводить подобные турниры. Это наследие, в том числе имиджевое, будет продолжать традиции нашего региона.

В рамках Фестиваля состоятся соревнования по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.