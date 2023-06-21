В кампусе – жить, в УрФУ – учиться

Студенты УрФУ внимательно осмотрели новый кампус. И остались довольны. Фото: Борис Ярков.

В микрорайоне «Новокольцовский» завершилось строительство объектов будущего кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) – пяти общежитий на 8,5 тысячи мест, медицинского и общественного центров. В августе здесь разместят участников Международного фестиваля университетского спорта, а уже спустя месяц сюда заедут студенты. Корреспондент «ОГ» Василий АЛЕКСЕЕВ, в недавнем прошлом – житель университетского городка на улице Большакова, на месте изучил будущий кампус, пообщался с коллегами по учебе в УрФУ и вместе с ними пришел к выводу: жизнь здесь будет то, что надо.

9:20 – выезжаем на автобусе с площади Кирова около главного корпуса УрФУ. Прибываем в «Новокольцовский» ровно в 10 утра – весь путь занял 40 минут. Именно столько и должен составлять путь студента от общежития до учебного корпуса, считает проректор по воспитательной работе УрФУ Дмитрий Лоевский.

– Наш идеал – 40 минут на дорогу. Предел – час, – четко отмеряет он.

40 минут – примерно столько у меня занимала дорога от общежития УрФУ на Большакова, 79, где живут журналисты, до учебного корпуса на Ленина, 51. Это если не «поймать» разгар утренних пробок. «Зависание» в битком забитых автобусах и троллейбусах, местами даже уступающих в скорости пешеходам, выматывало еще до начала учебы.

Обитателям будущего кампуса это не грозит. Вуз ведет переговоры с «Российскими железными дорогами» о запуске электрички от станции Лечебной до Первомайской. Два главных корпуса УрФУ – на Мира, 19 и Ленина, 51 – отсюда в шаговой доступности. Также университет предоставит парковочные места на территории кампуса для личного транспорта учащихся и каршеринга. К решению вопроса подключились и власти Екатеринбурга – разрабатываются схемы движения общественного транспорта через кампус в «Новокольцовском», что также облегчит путь до альма-матер.

Мы на подъезде. Открывается вид на кампус – пять новых студенческих многоэтажек стоят рядом с Экспоцентром. Сегодня в Екатеринбурге +8, однако, зайдя в корпус, сразу забываешь о холодном ветре и дожде. Вспомнилась полувекового возраста родная общага, где поздней осенью даже при включенных батареях в комнатах было стыло и гуляли сквозняки, сулившие ОРЗ.

Осматриваюсь. Комнаты площадью 22 кв. метра каждая. Рассчитаны всего на двух (!) студентов. Кровати с объемными матрасами, просторный шкаф и стол для учебы. Здесь же кухня и санузел с душем. Холодильник, плита, чайник, микроволновка. Полный комплект.

В комнату заходит парень. Знакомимся. Владимир Медведев, студент института новых материалов и технологий. Живет в общежитии на Фонвизина. Район другой, но история та же. Общага старая, комнаты ветхие, когда заехали – сами их ремонтировали, закупали мебель. Туалет – один на два этажа. Нам в нашей 79-й по сравнению с ним повезло – всего-то до конца коридора топать надо было.

– Контраст, конечно, впечатляющий. Комнаты огромные. Своя кухня, удобства. Если вопрос по транспорту решат, как обещают, перееду в «Новокольцово», – делится планами Владимир Медведев.

Заселение студентов в общежития кампуса начнется 15 сентября. Учащиеся УрФУ размесятся в четырех корпусах на 6400 мест. Еще в одном будут жить студенты Уральского государственного экономического университета. Проживание в общежитии обойдется в 3 500 рублей в месяц.

Помимо общежитий на территории кампуса расположен общественный центр с коворкингами и актовым залом для отдыха и учебы. С сентября работу начнет медицинский центр, в котором студенты смогут пройти медосмотр и получить необходимую медпомощь. То, что у нас этого всего не было, можно уже, наверное, и не упоминать. Дворец водных видов спорта на территории кампуса, который остался на балансе региона, будет предоставлять учащимся вуза льготные абонементы со скидкой до 50%.

Спрашиваю по поводу магазинов. Дмитрий Лоевский пояснет: сейчас вуз ведет переговоры с торговыми сетями и компаниями о выстраивании логистики по доставке продуктов и лекарств в «Новокольцовский» и предоставлении студентам скидочных промокодов на заказы.

– Постепенно все обрастет торговой инфраструктурой. Появятся студенты – возникнет и спрос. Бизнес обычно такие вещи даже предвосхищает. Придет сюда с большим удовольствием, – прогнозирует проректор УрФУ.

Грузимся в автобус. Обратный путь занимает 45 минут.