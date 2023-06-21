Полторы тысячи свечей зажгли в Екатеринбурге в память обо всех, кто отдал жизни во имя Великой Победы

В Екатеринбурге прошла Всероссийская акция «Свеча памяти». Фото: Борис Ярков

Память всех, кто на фронте и в тылу защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, в преддверии Дня памяти и скорби почтили в Екатеринбурге участники Всероссийской акции «Свеча памяти», которые с зажженными свечами в руках выстроились в слово «Помним».

Мероприятие прошло на площадке стадиона «Екатеринбург Арена», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Борис Ярков

«Для каждого сегодняшний день — это личное событие, потому что нет в нашей стране семьи, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Судьба мира определялась именно нашими предками. Мы живем с вами в особом месте: Урал — это во многом кузница Победы, здесь ковалось оружие Победы. Кому-то нужно было этим оружием владеть, это героические люди. Но не менее героическими были те, кто сутками стоял у станков: дети, старики, женщины. Сегодня — время вспомнить их и подумать, что у каждого из нас должна быть готовность к самопожертвованию во имя Родины. Сегодня — тоже время героев, время себя проявить», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Этот день — и напоминание, и предупреждение тем, кто забыл всю историю, забыл, кто является победителем и освободителем в этой кровопролитной войне. Наш долг — помнить о тех, кто погиб на полях сражений, кто замучен в фашистских застенках, расстрелян в своих домах, угнан в Германию, погиб от голода и умер от ран. Наш долг — не дать исказить историю и не дать никому забыть, что наша страна — победитель, а наш народ — освободитель», — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Перед собравшимися выступил ветеран, фронтовик Николай Чудинов, которому исполнилось уже 96 лет. Он участвовал в освобождении Прибалтики, Украины, Молдавии, Болгарии.

Фото: Борис Ярков

«Мы нигде, никогда ни одного участка не сдавали. И задачи, которые нам ставило руководство военного ведомства, выполнялись всегда на высоте. Молодежь, я обращаюсь к вам, вы должны понимать, что нам необходимо всецело поддерживать те мероприятия, которые проходят в городе, области, стране. Мы не поддаемся и не поддадимся, всегда будем впереди. Слава нашей армии и нашему народу, который поддерживает эту армию», — отметил Николай Чудинов.

В Свердловской области вопросам сохранения памяти о подвиге соотечественников в годы войны, патриотического воспитания подрастающего поколения, увековечения памяти о героях Великой Отечественной войны уделяется особое внимание. Вот и сегодня участники акции на «Екатеринбург Арене» стали свидетелями результата большой работы, которая позволяет узнать о судьбе павших в боях героев. Свердловчанке Любови Михайловне Казаковой были переданы архивные документы, проливающие свет на судьбу ее дяди Виктора Терентьевича Коминова. До сих пор он считался пропавшим без вести. Активисты ассоциации патриотических отрядов «Возвращение», которые провели поиск в архивах Министерства обороны РФ, выяснили, что он геройски погиб в марте 1944 года в ходе переправы через реку Серет в наступательном бою за украинское село Ивачево.

Фото: Борис Ярков

«Мы решили с дочерью обратиться к волонтерам, и в рамках акции «Судьба героя» нам все нашли. Теперь я знаю судьбу маминого родного брата, самого младшего. Он был командиром взвода, награжден медалью «За отвагу». Я все плачу, но радуюсь, потому что теперь знаю, что с ним произошло. И 13 марта, в день, когда его не стало, всегда буду его вспоминать», — рассказала Любовь Казакова.

На площадке в этот день также работали представители военно-исторического клуба «Разведбат»: гости акции могли больше узнать о быте солдат в годы Великой Отечественной войны, о том, какое оружие помогло победить фашизм. Так, здесь был представлен воссозданный по чертежам с использованием оригинальных деталей бронеавтомобиль БА-64.

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Акция «Свеча памяти» проводится ежегодно с 2009 года как дань уважения и признательности поколению победителей, представители которого своими подвигами на фронте, героическим трудом и лишениями в тылу привели страну к Великой Победе.

Фото: Борис Ярков

Напомним также, что 22 июня Свердловская область, как и другие регионы страны, присоединится к акции «Минута молчания». В 14:15 в регионе прозвучат сирены, на время прервут свое вещание телеканалы, уральцы смогут вспомнить обо всех, кто ковал Победу в годы Великой Отечественной войны.