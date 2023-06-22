Уральские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут сегодня в открытый космос для работ на МКС

Чтобы установить новое оборудование на модуль "Звезда" сегодня российские космонавты совершат выход в открытый космос. Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его коллега из Челябинска Дмитрий Петелин сегодня совершат выход в открытый космос. Они установят на МКС российскую антенну для высокоскоростной передачи информации на Землю.

"Сегодня участники 69-й длительной экспедиции на Международной космической станции, космонавты Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выполнят выход в открытый космос для установки аппаратуры высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации РСПИ-М на служебном модуле "Звезда", — говорится в сообщении Роскосмоса.

Как отмечается на сайте Госкорпорации, открытие выходного люка модуля "Поиск" планируется в 17:20 по московскому времени, расчетная длительность выхода составляет 6 часов 51 минуту.

В рамках проекта МКС это будет 69-й российский выход в открытый космос и четвертый в 2023 году. Для Сергея Прокопьева, который будет в скафандре "Орлан-МКС" № 5 с красными полосками, это будет седьмой выход в космос за всю его карьеру. Для Дмитрия Петелина в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими полосками — пятый.

Трансляция выхода в открытый космос будет вестись на сайте и в социальных сетях Роскосмоса. Она начнется в 19:10 по местному времени (17:10 мск).

Напомним, ранее Сергей Прокопьев озвучил названия станций в Екатеринбургском метрополитене. Запись его голоса была сделана на борту МКС.

Еще по теме: