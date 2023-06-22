Синоптики зафиксировали самый холодный день лета в Екатеринбурге за последние 143 года

В первой половине следующей недели, согласно прогнозам, погода будет умеренно теплой, местами вероятны дожди. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге минувший день, 21 июня, стал самым холодным за 143 года. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале "Погода в Екатеринбурге". Максимальная температура днем составила +9,7 градуса, ночной минимум — +6 градусов.

"За более ранний срок просто нет данных. Кроме того, этот день стал самым холодным днем третьей декады июня с 1886 года", — отметил синоптик.

По его данным, потепление придет в наш регион совсем скоро.

"В четверг циклон над Западной Сибирью продолжит заполняться (терять активность), вторжение холода в его тылу будет ослабевать. На территории Свердловской области воздух начнет постепенно прогреваться. В результате дневная температура будет ощутимо выше, чем в предыдущие два дня", — сообщает Алексей Пулин.

Так, 22 июня днем в Свердловской области ожидается +12…+17 градусов, 23–24 июня — +16…+21 градус, ночью — +3…+9 градусов. В первой половине следующей недели, согласно прогнозам, погода будет умеренно теплой, местами вероятны дожди.

А всего две недели назад в Екатеринбурге синоптики фиксировали жару выше климатической нормы на 10 градусов.