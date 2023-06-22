Ирбитская ярмарка планирует принять в этом году на четверть больше гостей и участников

Ирбитская ярмарка примет свыше 50 тысяч гостей, она будет проходить три дня. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По прогнозу главы Ирбита Николая Юдина, в этом году на Ирбитской ярмарке ожидается большее количество участников и гостей со всей России и из дружественных стран. Уже заявлено 700 экспонентов ярмарки, планируется, что посетят мероприятие до 50 тысяч человек.

"В 2023 году Ирбитская ярмарка пройдет традиционно в течение трех дней — с 11 по 13 августа. По опыту прошлых лет, учитывая положительные отзывы, ожидаем в этом году увеличение числа участников и гостей со всей России и из дружественных стран на 20–25%", — сказал Николай Юдин на заседании совета по развитию туризма в Свердловской области под председательством заместителя губернатора Дмитрия Ионина.

Как сообщает департамент информационной политики региона, Ирбитскую ярмарку традиционно посещает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призывает и уральцев обратить свое внимание на главное туристическое событие Среднего Урала за пределами Екатеринбурга.

На ярмарке будет вестись торговля сувенирами, фермерскими продуктами, текстилем из Челябинской, Самарской, Ярославской областей, Краснодарского и Алтайского краев. Торговые ряды традиционно устанавливают в старой части города: на Торговой площади, перед зданием главного павильона Ирбитской ярмарки — Пассажа.

Кроме того, в этом году будут установлены дополнительные палатки и шатры для поддержки народных художественных промыслов. Средства на это выделены из областного бюджета. В рамках ярмарки пройдет 15-й фестиваль народных промыслов и ремесел "Город мастеров" и ярмарка детского декоративно-прикладного творчества "Остров детства". А популярная "Чайная улица" ярмарки в этом году расширится до формата "Чайный квартал".

В дни ярмарки все музеи города будут работать до 20:00.

Напомним, ярмарка возникла на месте древнего мансийского торга, вскоре после основания в 1631 году Ирбитской слободы.

Добавим, что губернатор Евгений Куйвашев в 2022 году увеличил финансирование программы комплексного развития Ирбита на 2018–2025 годы на 220,3 миллиона рублей — почти до 7 миллиардов рублей. Дополнительные средства будут направлены на развитие промышленности, малого бизнеса, развитие жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, а также развитие культуры, физкультуры и туризма, реставрацию зданий-памятников.

Ранее "Областная газета" писала, что в Ирбите взялись за реставрацию новой партии исторических зданий.