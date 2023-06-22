За последние сутки количество лесных пожаров в Свердловской области сократилось втрое

За прошедшие сутки удалось полностью ликвидировать семь возгораний. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшие сутки удалось полностью ликвидировать пять возгораний на площади 700 гектаров в Гаринском районе и два лесных пожара в Сосьвинском районе на площади 310 гектаров.

Как сообщает департамент информационной политики региона, еще три природных пожара в Богдановичском и Сосьвинском районах полностью локализованы и не распространяются. Борьбу с огнем в уральских лесах продолжают вести более 200 специалистов Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств. Причиной возгораний являются сухие грозы и человеческий фактор.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Евгения Куйвашева. Запрещено посещение лесов, в том числе на транспорте. Исключение сделано лишь для тех, чья деятельность связана с работой в лесах.

Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы. Запрещены любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка. Нельзя пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

Все эти меры призваны снизить ущерб от лесных пожаров, что является одной из приоритетных задач нацпроекта "Экология".

За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрена административная и уголовная ответственность. Размер административного штрафа для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, для усиления борьбы с природными пожарами Владимир Путин поручил создать подразделение Авиалесоохраны в Свердловской области.