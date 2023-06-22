Евгений Куйвашев и Тамара Кобаладзе провели рабочую встречу по вопросам реализации новых проектов между регионом и заводом Уралхиммаш

На новом этапе развития Уралхиммаш активно участвует в программе импортозамещения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор ООО "УК УЗХМ" — управляющей организации ПАО "Уралхиммаш" Тамара Кобаладзе обсудили перспективы взаимодействия региона и предприятия в сфере импортозамещения, развитие завода и реализацию новых проектов.

Также на встрече обсудили вопрос подготовки рабочих кадров для промышленных предприятий. В работе правительства Свердловской области и губернатора Евгения Куйвашева это направление в приоритете. В частности, с 2015 года в регионе реализуется проект "Уральская инженерная школа". Кроме того, активно реализуется федеральная инициатива "Билет в будущее" и проект "Профессионалитет".

"Уралхиммаш — одно из наших ведущих предприятий. В последнее время ваша выручка значительно выросла. И я знаю, что у вас есть серьезные планы по росту и укреплению промышленного потенциала. Если вам потребуется поддержка, мы готовы ее оказать", — сказал на встрече губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информационной политики региона, на сегодня завод как одно из системообразующих предприятий Свердловской области сотрудничает с рядом крупных корпораций, работающих в нефтехимической отрасли. Как флагман химического машиностроения страны предприятие разрабатывает и выпускает оборудование для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической отраслей, атомной и традиционной энергетики. На новом этапе развития предприятие активно участвует в программе импортозамещения. Завод осваивает выпуск новой продукции, повышает качество уже существующей, участвует в национальном проекте "Производительность труда". Потенциал предприятия будет представлен на ИННОПРОМе в этом году.

"За последние два года мы фиксируем большие достижения. Это в том числе рост выручки, и мы целенаправленно идем к ее дальнейшему увеличению. У нас большой опыт, уникальные конструкторские решения, которые могут заинтересовать крупных заказчиков — предприятия химической промышленности, которым сегодня необходимо увеличивать мощности", — сказала генеральный директор ООО "УК УЗХМ" Тамара Кобаладзе.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поставил задачу по созданию в регионе собственной конкурентной продукции и развитию проектов импортозамещения. Министерство промышленности и науки Свердловской области уже реализует программу по импортозамещению, активно содействуя развитию промсектора.

Напомним, регион на ИННОПРОМе представят 35 свердловских компаний.

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