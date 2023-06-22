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Общество
22 июня 2023, 12:49

Свердловские онкологи за год увеличили число малотравматичных операций в 1,5 раза

  Олеся Касперович
У малотравматичных операций много преимуществ

В арсенале Свердловского областного онкологического диспансера 10 эндовидеоскопических комплексов для выполнения лапароскопических операций. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) в 2022 году выполнили лапароскопическим способом 2,3 тысячи операций. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

"В арсенале Свердловского областного онкологического диспансера 10 эндовидеоскопических комплексов для выполнения лапароскопических операций с объемной визуализацией в высоком разрешении. Это позволило в прошлом году увеличить общее количество лапароскопических вмешательств более чем на 800 резекций", — отметил главный врач СООД Борис Мейлах.

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" больницы региона оснащаются современным оборудованием. С его помощью врачи, в том числе в профильных центрах для борьбы с онкопатологиями, внедряют передовые методы лечения свердловчан, сообщает департамент информационной политики региона.

"Наращивание объема малотравматичных хирургических вмешательств, в том числе для борьбы с онкопатологиями, является приоритетным направлением развития медучреждений Свердловской области. Этому способствует пополнение материально-технической базы больниц современными новинками: в 2022 году для оснащения медорганизаций региона было приобретено 10 единиц оборудования, в 2023 году планируем приобрести еще 47 единиц оборудования", — отметил глава регионального минздрава Андрей Карлов.

Специалисты отмечают, что у лапароскопических (малотравматичных) операций много преимуществ: они легче переносятся, быстрее проходит восстановление, сокращается время нахождения пациента в стационаре. Отметим, что только в отделении проктологии СООД в прошлом году количество операций, проведенных таким способом, достигло 70%, а в 2021 году этот показатель составлял 40%.

Добавим, что в этом году в СООД прошла серия мастер-классов по проведению малотравматичных эндоскопических и лапароскопических вмешательств. Уральских врачей обучали специалисты федеральных клиник. Одна из последних методик, которую освоили хирурги отделения проктологии свердловского онкоцентра, — эндоскопическое удаление новообразований прямой кишки без разрезов.

Напомним, в регионе увеличат расходы бюджета на здравоохранение.

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В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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