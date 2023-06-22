На капитальный ремонт гидротехнических сооружений Свердловская область направит более 507 миллионов рублей

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений позволит не допустить подтопления населенных пунктов в периоды половодья. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На капитальный ремонт гидротехнических сооружений в 2023–2024 годах свердловские муниципалитеты получат 507,2 миллиона рублей. Реализация комплекса мероприятий по капремонту ГТС региона находится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.

"Общий объем финансирования, запланированный на проведение капитальных ремонтов ГТС в 2023 году, составляет 247,5 миллионов рублей. Это позволит продолжить работы, начатые в прошлом году на Верхнесергинском, Ургинском, Верхне-Выйском, Полевском сооружениях, а также завершить капитальный ремонт нижней плотины на реке Теплой в селе Горный Щит", — приводит слова министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова департамент информационной политики Свердловской области.

Работы ведутся в рамках федерального проекта по защите от наводнений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Финансирование осуществляется за счет федерального, областного и местного бюджетов.

В 2024 году капремонты гидротехнических сооружений пройдут на 6 объектах. Завершатся работы на Верхнесергинском, Ургинском, Верхне-Выйском, Полевском гидроузлах. Планируемый объем финансирования — 259,7 миллиона рублей. В следующем году восстановительные мероприятия начнутся на Байкаловском и Верхне-Шайтанском ГТС. Завершиться они должны в 2025–2026 годах.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений позволит не допустить подтопления населенных пунктов в периоды половодья. Так, завершение капитального ремонта Верхне-Туринского гидроузла позволило снизить риск затопления в случае аварии на территории, где проживают 252 человека. По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, размер предотвращенного ущерба составил 453,4 миллиона рублей.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального кабмина и местным властям держать под постоянным личным контролем безопасность людей и населенных пунктов, а также вопросы стабильной работы систем жизнеобеспечения в период весенних паводков.

Ранее "Областная газета" писала, что весеннее половодье на Среднем Урале прошло без аварий.