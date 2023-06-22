В Екатеринбурге открыли самую высокую стелу страны "Город трудовой доблести"

22 июня, в День памяти и скорби, в центре Екатеринбурга прошло торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести". Фото: Полина Зиновьева

Сегодня, в День памяти и скорби, в центре Екатеринбурга прошло торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести". В церемонии принял участие помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Также на открытии присутствовали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители ветеранских, патриотических, молодежных организаций, сообщает департамент информационной политики региона.

Фото: Полина Зиновьева

"Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен этой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом — опорным краем державы. А после начала Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки здесь была развернута работа большого количества оборонных предприятий, налажено производство танков, зенитных установок, реактивных минометов "Катюш" и бронепоездов, других образцов вооружений и техники. Выпускались жизненно необходимые медикаменты, обмундирование. Весь город трудился на победу. Уверен, что нынешнее событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, который совсем скоро будет отмечать Свердловская область и вся Россия. Послужит сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи, гордости за трудовые свершения предков. Желаю Вам успехов и всего самого доброго", — зачитал приветственное слово Президента России Владимира Путина Владимир Мединский.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Стела выполнена из кортеновской стали, которая считается одним из наиболее прочных и устойчивых к коррозии материалов. Высота стелы — 42 метра. Это самое высокое сооружение, которое увековечивает почетный статус "Город трудовой доблести".

Фото: Полина Зиновьева

Такая высота была выбрана неслучайно. Именно в 1942 году была завершена эвакуация на Урал промышленных предприятий. По бокам стелы смонтированы экраны, на которых транслируются видеоролики о трудовых подвигах свердловчан в 1933–1950-е годы. В основании расположен рельефный текст указа Президента РФ о присвоении Екатеринбургу почетного звания, на вершине — герб города.

Фото: Полина Зиновьева

"Свердловская область внесла свой весомый вклад в общее дело, стала ключевым оборонным центром страны. За годы войны объем промышленного производства Свердловска вырос в семь раз к довоенным показателям. Урал поставлял фронту все самое необходимое: лекарства и продовольствие, оружие и боеприпасы, грозные боевые машины", — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Фото: Полина Зиновьева

Указ о введении в России почетного звания "Город трудовой доблести" подписал Президент РФ Владимир Путин. По поручению главы региона оперативно стартовало оформление заявок от муниципалитетов. Губернатор отмечал, что в Свердловской области этого звания достоин практически каждый город нашего региона.

Фото: Полина Зиновьева

Уральские города были удостоены звания в числе первых: Екатеринбургу оно было присвоено летом 2020 года, тогда же почетное звание получил Нижний Тагил. 20 мая 2021 года — Каменск-Уральский. Напомним, звание присваивается городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Полина Зиновьева

Добавим, что стела установлена в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Никонова и Царской.

Ранее "Областная газета" писала, что полторы тысячи свечей зажгли в Екатеринбурге в память обо всех, кто отдал жизни во имя Великой Победы.