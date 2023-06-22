В Екатеринбурге открыли самую высокую стелу страны "Город трудовой доблести"

Сегодня, в День памяти и скорби, в центре Екатеринбурга прошло торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести". В церемонии принял участие помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Также на открытии присутствовали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители ветеранских, патриотических, молодежных организаций, сообщает департамент информационной политики региона.
"Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен этой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом — опорным краем державы. А после начала Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки здесь была развернута работа большого количества оборонных предприятий, налажено производство танков, зенитных установок, реактивных минометов "Катюш" и бронепоездов, других образцов вооружений и техники. Выпускались жизненно необходимые медикаменты, обмундирование. Весь город трудился на победу. Уверен, что нынешнее событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, который совсем скоро будет отмечать Свердловская область и вся Россия. Послужит сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи, гордости за трудовые свершения предков. Желаю Вам успехов и всего самого доброго", — зачитал приветственное слово Президента России Владимира Путина Владимир Мединский.
Стела выполнена из кортеновской стали, которая считается одним из наиболее прочных и устойчивых к коррозии материалов. Высота стелы — 42 метра. Это самое высокое сооружение, которое увековечивает почетный статус "Город трудовой доблести".
Такая высота была выбрана неслучайно. Именно в 1942 году была завершена эвакуация на Урал промышленных предприятий. По бокам стелы смонтированы экраны, на которых транслируются видеоролики о трудовых подвигах свердловчан в 1933–1950-е годы. В основании расположен рельефный текст указа Президента РФ о присвоении Екатеринбургу почетного звания, на вершине — герб города.
"Свердловская область внесла свой весомый вклад в общее дело, стала ключевым оборонным центром страны. За годы войны объем промышленного производства Свердловска вырос в семь раз к довоенным показателям. Урал поставлял фронту все самое необходимое: лекарства и продовольствие, оружие и боеприпасы, грозные боевые машины", — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Указ о введении в России почетного звания "Город трудовой доблести" подписал Президент РФ Владимир Путин. По поручению главы региона оперативно стартовало оформление заявок от муниципалитетов. Губернатор отмечал, что в Свердловской области этого звания достоин практически каждый город нашего региона.
Уральские города были удостоены звания в числе первых: Екатеринбургу оно было присвоено летом 2020 года, тогда же почетное звание получил Нижний Тагил. 20 мая 2021 года — Каменск-Уральский. Напомним, звание присваивается городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
Добавим, что стела установлена в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Никонова и Царской.
Ранее "Областная газета" писала, что полторы тысячи свечей зажгли в Екатеринбурге в память обо всех, кто отдал жизни во имя Великой Победы.