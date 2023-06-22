В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства Свердловская область представит более 19 тысяч вакансий

В ярмарке примут участие 355 работодателей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Средний Урал 23 июня примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". На площадках 41 центра занятости региона будут представлены 19,2 тысячи вакансий.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, мероприятия ярмарки начнутся в 10:00 на всех площадках региона. В мероприятии примут участие 355 работодателей, в том числе более 100 промышленных компаний, а также сельскохозяйственные, предприятия сферы образования, транспорта, почтовой связи, банковских услуг и другие.

На каждой площадке Свердловской области будут оборудованы детские профориентационные зоны для дошкольников и младших школьников. Для старшеклассников и выпускников общеобразовательных учебных заведений организуют тестирование. Студенты и выпускники вузов и колледжей смогут подобрать место для прохождения практики или первое место работы.

Около 70 работодателей Екатеринбурга представят свыше 7 тысяч вакансий. Главная площадка откроется на базе Уральского государственного экономического университета. В программе: мастер-классы, профессиональные пробы от учебных заведений среднего профессионального образования.

Посетители кадрового центра "Работа России" в Первоуральске (ул. Береговая, 48) смогут поучаствовать в профориентационном мероприятии "Тайм-менеджмент". Также здесь пройдет семинар "Как стать самозанятым. Инструкция для применения". На заседании женского клуба будет рассмотрена тема "Декомпозиция карьерной цели".

В кадровом центре "Работа России" Каменска-Уральского (ул. Кунавина, 1) работодатели представят свыше 1000 вакансий. Для соискателей будут проведены экспресс-тренинги "Резюме" и "Способы поиска работы", индивидуальные консультационные сессии.

Подробная информация о Всероссийской ярмарке размещена на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства.

Еще по теме: