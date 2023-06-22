В память о павших героях Великой Отечественной войны свердловчане украсили деревья колокольчиками

Участники акции "Во имя жизни" привязали к деревьям 1 418 колокольчиков на георгиевских лентах. Фото: Борис Ярков

День памяти и скорби в березовой аллее сквера Свердловского государственного академического театра драмы участники акции "Во имя жизни" привязали к деревьям 1 418 колокольчиков на георгиевских лентах — по количеству дней Великой Отечественной войны. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Борис Ярков

На прилегающей к скверу Октябрьской площади развернулась историческая реконструкция "Эвакогоспиталь времен Великой Отечественной войны", организованная Свердловским областным медицинским колледжем и Музеем истории медицины.

Фото: Борис Ярков

Посетители увидели, как выглядел операционный блок эвакогоспиталя. Волонтеры-экскурсоводы в аутентичной форме военных лет рассказали об устройстве тылового госпиталя, а студенты инсценировали события того времени в формате "живых картин".

Фото: Борис Ярков

Накануне, вечером 21 июня, перед проходной завода Уралхиммаш представители движения "Волонтеры Победы" и активисты "Молодой гвардии Единой России" выложили свечами 120-мм полковой миномет ПМ-38, который массово выпускался на предприятии с 23 февраля 1942 года и до конца Великой Отечественной войны.

Фото: Борис Ярков

"Данную акцию мы проводим уже третий год подряд. В 2021 году из свечей мы выложили копию памятника "Седой Урал" на площади Обороны, в 2022 году там же мы выложили танк Т-34, который выпускался на Уралмаше", — рассказал активист Данил Тупица.

Фото: Борис Ярков

Напомним, также в День памяти и скорби в Екатеринбурге открыли самую высокую в России стелу "Город трудовой доблести". Ее высота — 42 метра — напоминает о том, что именно в 1942 году была завершена эвакуация на Урал промышленных предприятий. Церемония ознаменовала начало Форума городов трудовой доблести "Рубежи Победы", мероприятия которого проходят на разных площадка Екатеринбурга и Верхней Пышмы 22–23 июня.

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