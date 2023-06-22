На ВСМПО-АВИСМА в юбилейный год третий раз повышают зарплату

Повышение зарплаты на предприятии станет уже третьим за 2023 год. Фото: Алексей Кунилов

Руководство титанового гиганта выбрало механизм поддержки рабочих, который продвигает губернатор.

В этом году ВСМПО-АВИСМА исполняется 90 лет. В честь юбилея сотрудникам предприятия с 1 июля увеличат заработную плату на 9%. Приказ об этом уже подписан, сообщили в пресс-службе корпорации. Официально коллективу планируется объявить о прибавке 30 июня, на праздновании Дня завода в Верхней Салде.

"Мы приняли это решение еще в начале 2023 года и хотели объявить новость к юбилею предприятия — в июле ­ВСМПО исполнится 90 лет. Таким образом решили поздравить весь коллектив. Для нас это символичная дата и красивая цифра — в честь девятого десятка предприятия все сотрудники компании и дочерних структур получат плюс 9% к зарплате. Увы, информация от проф­союза помешала сделать сюрприз, но конечно, это не изменит наши планы", — рассказали "ОГ" в пресс-службе ­ВСМПО-АВИСМА.

Повышение зарплаты на предприятии станет уже третьим за 2023 год. В марте ее подняли производственному персоналу от 6 до 40%. В апреле еще плюс 6% получили почти 20 тысяч сотрудников — это работники предприятий и дочерних обществ. На сегодня, по сравнению с прошлым годом, фонд оплаты труда в целом вырос на 16%.

Решение руководства корпорации соответствует тезисам губернатора о поддержке рабочих. В апреле, выступая на годовом общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Евгений Куйвашев акцентировал внимание на кадровом обеспечении промышленного комплекса. По его словам, одним из ключевых условий привлечения и закрепления на предприятиях работников является заработная плата. Глава региона выразил надежду на то, что уральский бизнес найдет возможность обеспечивать рост зарплаты работников темпами, как минимум, выше уровня инфляции.

Напомним, о перспективах развития ВСМПО-АВИСМА, в том числе об укреплении кадрового потенциала, шла речь на недавнем совещании, которое по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел его заместитель Василий Козлов.

В своем выступлении исполняющий обязанности гендиректора ВСМПО-АВИСМА Николай Мельников рассказал, что на предприятии трудятся порядка 20 тысяч человек. Корпорация обеспечена заказами и реализует крупные инвестиционные проекты. В условиях возросшего спроса на ряд рабочих специальностей компания предусмотрела дополнительные расходы на персонал.

"В настоящее время средняя зарплата на предприятиях ВСМПО-АВИСМА составляет 69 тысяч рублей. Дополнительные расходы на персонал в 2023 году превысили 3,3 миллиарда рублей, на исполнение социальных обязательств работодателя по коллективному договору направляется ежегодно порядка 2 миллиардов рублей. Всего за последние 2 года фонд заработной платы увеличен на 31%. И на этом мы не останавливаемся", — добавил Николай Мельников.