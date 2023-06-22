Память на все времена

Стела «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге – самая высокая в России. Фото: Борис Ярков.

Вчера в День памяти и скорби в Свердловской области отдали дань памяти землякам, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на передовой и помогали фронту ударным трудом. Центральные события прошли в Екатеринбурге.

В центре уральской столицы была открыта стела «Город трудовой доблести» – знак огромного уважения труженикам города, которые приближали Великую Победу в тылу. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, представители ветеранских, патриотических, молодежных организаций. Приветственное слово Президента России Владимира Путина зачитал помощник главы государства, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В этот же день представители руководства области вместе с жителями региона по традиции возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе.