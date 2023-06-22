Общая история по-прежнему объединяет

Вчера в двух свердловских муниципалитетах открыли обновленные мемориальные объекты, связанные с Великой Отечественной войной. В Невьянске заместитель губернатора Василий КОЗЛОВ и представители дипмиссий возложили цветы к реконструированному обелиску трудармейцам из Центральной Азии. В Кушве министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ принял участие в открытии мемориала солдатам и офицерам, умершим от ран в местных госпиталях.

Невьянск

Обелиск на городском кладбище Невьянска был открыт в 1990 году по инициативе краеведа Василия Замоткина. Объект увековечивает память героев трудового фронта, помогавших ковать Победу в тылу. Во время войны на свердловских заводах работали более 30 тысяч участников трудового фронта, мобилизованных из Казахской, Киргизской, Таджикской и Узбекской ССР, и проходивших службу на оборонных предприятиях города. Работали они и на Невьянском механическом заводе № 68, где делали боеприпасы.

Летом минувшего года регио­нальное правительство, администрация Невьянска и нацио­нальные диаспоры приняли решение совместными усилиями привести в порядок обелиск. К делу подключились предприниматели свердловские и оренбургские.

В результате старый гранитный памятник заменили на новый, а вокруг обелиска уложили тротуарную плитку.

Вчера Невьянск посетили заместитель губернатора Василий Козлов, министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин, а также представители дипмиссий Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге. Они возложили венки и цветы к обновленному обелиску.

Кушва

Мемориал скончавшимся от ран в госпиталях был открыт на год раньше невьянского – в октябре 1989 года.

Масштабные работы по благоустройству объекта начались в 2022 году. На эти цели из регионального бюджета было выделено почти 30 млн рублей. Подрядчики отремонтировали стену из красного кирпича, стелу с колоколом и памятники Герою Советского Союза Александру Рыжову и полному кавалеру ордена Славы Филиппу Бородулину.