Турист идет на север

В геокуполах турбазы будут созданы все условия для туристов, в том числе место для хранения снаряжения. Фото из личного архива А. Быкова

В Ивдельском городском округе появится глэмпинг для туристов. Проект турбазы успешно прошел конкурсный отбор в областном департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства и получил грант – пять миллионов рублей.

Проект реализует ивдельский предприниматель, управляющий экстрим-клубом «Шатуны 96» для любителей езды на снегоходах и квадроциклах Алексей Быков. Он рассказал «ОГ», что в округе появятся 11 модульных сооружений – юрты и геокуполы.

Так, у поселка Вижай разместятся четыре геокупола: два жилых общей вместимостью 14 человек, еще один под кухню и для досуга. Также будут оборудованы три санузла и создан визит-центр. Все постройки будут оснащены системами отопления и рассчитаны на круглогодичное использование.

Ждем заявок Областной департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства объявил дополнительный конкурсный отбор проектов. До 29 июня 2023 года принимаются заявки от бизнеса по направлениям: развитие пляжей, развитие национального туристского маршрута «Демидовский маршрут», создание новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Около поселка Ушма к имеющемуся юрточному лагерю пристроят жилую юрту на семь человек, юрту-баню и юрту с кухней и досуговой зоной на 14 человек.

Все сооружения предназначены для туристов, следующих по таким маршрутам, как перевал Дятлова, хребет Чистоп, гора Отортен, поселок коренных малочисленных народов Севера Ушма. Построить их планируется к середине декабря текущего года.

– Ждем поступления денежных средств, после чего будем выбирать производителя, исходя из цены, качества и сроков исполнения, – сказал Алексей Быков.

По словам предпринимателя, наплыв туристов в Ивдельский городской округ чаще всего бывает в летний период. Самые распространенные маршруты – гора Отортен и плато Маньпупунёр (Столбы выветривания) – одно из семи чудес России и объект культа манси, являющийся самым труднодоступным. Глэмпинг даст возможность принимать туристов и размещать их с комфортом в любое время года.