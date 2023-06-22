На «ВСМПО-АВИСМА» в юбилейный год третий раз повышают зарплату

Фото: Алексей Кунилов

В этом году «ВСМПО-АВИСМА» исполняется 90 лет. В честь юбилея сотрудникам предприятия с 1 июля увеличат заработную плату на 9%. Приказ об этом уже подписан, сообщили в пресс-службе корпорации. Официально коллективу планируется объявить о прибавке 30 июня, на праздновании Дня завода в Верхней Салде.

«Мы приняли это решение еще в начале 2023 года и хотели объявить новость к юбилею предприятия – в июле ­«ВСМПО» исполнится 90 лет. Таким образом решили поздравить весь коллектив. Для нас это символичная дата и красивая цифра – в честь девятого десятка предприятия все сотрудники компании и дочерних структур получат +9% к зарплате. Увы, информация от проф­союза помешала сделать сюрприз, но конечно, это не изменит наши планы», – рассказали «ОГ» в пресс-службе «­ВСМПО-АВИСМА».

Повышение зарплаты на предприятии станет уже третьим за 2023 год. В марте ее подняли производственному персоналу от 6 до 40%. В апреле еще плюс 6% получили почти 20 тысяч сотрудников – это работники предприятий и дочерних обществ. На сегодня, по сравнению с прошлым годом, фонд оплаты труда в целом вырос на 16%.

Решение руководства корпорации соответствует тезисам губернатора о поддержке рабочих. В апреле, выступая на годовом общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Евгений Куйвашев акцентировал внимание на кадровом обеспечении промышленного комплекса. По его словам, одним из ключевых условий привлечения и закрепления на предприятиях работников является заработная плата. Глава региона выразил надежду на то, что уральский бизнес найдет возможность обеспечивать рост зарплаты работников темпами, как минимум, выше уровня инфляции.

Напомним, о перспективах развития «ВСМПО-АВИСМА», в том числе укреплении кадрового потенциала, шла речь на недавнем совещании, которое по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел его заместитель Василий Козлов.

В своем выступлении и. о. гендиректора ­«ВСМПО-АВИСМА» Николай Мельников сообщил: «В настоящее время средняя зарплата на предприятиях ­«ВСМПО-АВИСМА» составляет 69 тысяч рублей. Дополнительные расходы на персонал в 2023 году превысили 3,3 миллиарда рублей, на исполнение социальных обязательств работодателя по коллективному договору направляется ежегодно порядка 2 миллиардов рублей. Всего за последние два года фонд заработной платы увеличен на 31%. И на этом мы не останавливаемся».