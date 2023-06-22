Нацпроекты – на благо свердловчан

Повышение качества жизни граждан – первостепенная государственная задача, над выполнением которой работают все уровни власти.

Одним из ключевых инструментов ее выполнения являются национальные проекты, перечень которых определен Указом Президента России Владимира Путина. Свердловская область – в авангарде этого процесса. В регионе в настоящее время реализуется 12 проектов. На эти цели в 2023 году выделено 41,1 млрд рублей. Из них 22,9 млрд рублей – из федерального бюджета и 18,25 млрд рублей – из областного. По итогам 2022 года общий уровень достижения целей национальных проектов на территории региона превысил 99%.

В 2022 году Свердловская область активно участвовала в реализации 11 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2023 году к ним добавился нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Эту работу координирует Проектный офис Свердловской области, ключевыми задачами которого являются планирование и контроль в данной сфере. Возглавляет его первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков. В целях достижения поставленных показателей сформировано 47 региональных проектов, на реализацию которых в 2022 году было выделено около 47 млрд рублей. Из них 29 млрд рублей – из федерального бюджета и 17,7 млрд рублей – из бюджета области. В 2023 году на 47 региональных проектов выделено 41,1 млрд рублей.

Отметим, что Свердловская область входит в пятерку субъектов Российской Федерации по общему объему средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов.

Вопросы эффективного расходования средств на национальные проекты находятся на личном контроле губернатора Евгения Куйвашева.

На конец 2022 года из 167 показателей региональной составляющей национальных проектов достигнуты целевые значения 154 показателей. Из 229 результатов достигнуты 228.