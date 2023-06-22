Забота о здоровье – возможность для каждого

Современным оборудованием, которое позволяет внедрять в практику передовые методы лечения, больницы оснащаются благодаря проекту «Здравоохранение». Фото: Павел Ворожцов

Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в Свердловской области все больше людей даже вдали от крупных городов получают доступ к качественному медицинскому обслуживанию: работает санитарная авиация, больницы оснащаются современным оборудованием, проводятся сложные операции.

Свердловская область – первый регион России, где реализован проект создания сети Центров лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. На сегодня в муниципальных больницах региона открыто 23 таких центра, и свердловская сеть остается самой обширной в стране и продолжает развиваться.

Например, такой центр открылся в феврале 2023 года в Первоуральской городской больнице. Здесь лечат и наблюдают почти 135 тысяч пациентов со всего городского округа Первоуральск, Старой Утки и Шали.

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году в Свердловской области выполнено 282 вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета, эвакуировано 296 пациентов.

Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера в 2022 году выполнили 2,3 тысячи хирургических вмешательств. Современным оборудованием, которое позволяет внедрять в практику передовые методы лечения, профильные центры для борьбы с онкопатологиями оснащаются также благодаря проекту «Здравоохранение».

В региональную составляющую нацпроекта «Здравоохранение» в нашей области входят проекты «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и другие.