Условия для качественного образования

Новые образовательные технологии и методы обучения позволяют ученикам лучше усваивать материал. Фото: Павел Ворожцов

В рамках национального проекта «Образование» в Свердловской области ведется строительство школ, открываются детские технопарки «Кванториум» и создаются центры образования «Точка роста».

Региональная составляющая нацпроекта «Образование» на Среднем Урале – проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Учитель будущего», «Социальная активность».

В 2022 году в рамках нацпроекта в регионе построено 2 образовательных объекта: школа на 1275 мест в Березовском и дополнительный корпус гимназии №120 на 600 мест в Екатеринбурге. В 2023-2024 годах будут построены еще 9 школ.

В более чем двухстах центрах «Точка роста» применяются новые образовательные технологии и методы обучения по основным и дополнительным программам естественно-научной и технологической направленностей.

Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев принял решение о создании детских технопарков «Кванториум» в малых городах в рамках ре-гионального проекта «Успех каждого ребенка». Такие технопарки

открыты в Новоуральске и Краснотурьинске. В 2023 году «Кванториум» будет создан в Красноуфимске. Обучение в нем пойдет по шести образовательным направлениям: хайтек, IT-квантум, VR/AR-квантум, аэроквантум, автоквантум и медиаквантум. Ежегодно здесь планируется обучать не менее 400 детей.

Кроме того, в 2024 году в Свердловской области планируется создание еще одного «Кванториума» (муниципалитет, в котором технопарк разместится, определят на конкурсной основе).