Уральский мёд, IT и медтехника

Региональная составляющая нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» включает в себя экспорт продукции агропромышленных предприятий Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Свердловской области планируется к 2024 году увеличение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции до 10,5 млрд долларов. На экспорт наш регион направляет медицинское оборудование, IT-оборудование и сельхозпродукцию.

В рамках региональной составляющей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Свердловской области реализуются проекты «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт» и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Проект по экспорту продукции АПК успешно реализуется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. В 2022 году нашим регионом иностранным потребителям было отгружено более 100 тонн меда и кондитерских изделий.

Кроме того, более 10 тысяч тонн семян льна уральских производителей отгрузила в Китай компания «Русагротэк» в 2022 году при содействии Центра поддержки экспорта Свердловской области. До мая 2023 года трейдер планирует осуществить поставку еще порядка 13 тысяч тонн семян масличной культуры.

Уральская компания «Модус» готовится поставить медицинское оборудование для реанимации новорожденных в медучреждения Казахстана. Экспортный контакт налажен благодаря реверсной бизнес-миссии, которую также организовал Центр поддержки экспорта.

Нижнетагильская IT-компания iRidi, которая работает в профессиональном сегменте автоматизации систем домов, сотрудничает с лабораториями в КНР для проведения сертификационных испытаний своих решений по автоматизации и мультимедиа. Начать продажи нового оборудования разработчик планирует уже в этом году.